Взятка, алкоголь и наркотики. В Приморье полицейские задержали преступницу, находящуюся в федеральном розыске

Обычная проверка документов закончилась арестом в Приморье

Любовь к горячительным напиткам, жажда легких денег и вера в безнаказанность – грозят внушительным тюремным сроком для жительницы Уссурийска. Дело в том, что дама, не только повторно села за руль в пьяном состоянии, но и попыталась откупиться от полицейского. При дальнейшем разбирательстве оказалось, что женщина и вовсе находится в федеральном розыске. Но обо всем по порядку.

История развернулась на улице Тургенева в Уссурийске. Останавливая красный Nissan Juke, инспекторы ГИБДД даже не подозревали, что обычная проверка обернется столь неожиданными последствиями. Дамочка, сидящая за рулем с признаками алкогольного опьянения, сообщила экипажу чужие персональные данные, заверив, что автомобиль она взяла в прокат. Водительское удостоверение при этом автолюбительница не предъявила. Для более подробного разбора женщину пригласили в патрульный автомобиль, где установлен видеорегистратор.

– Желая избежать привлечения к административной ответственности, автолюбительница предложила полицейскому денежные средства в размере 1000 долларов США, которые она положила между передними сиденьями служебного автомобиля. Сотрудник полиции отказался от незаконного денежного вознаграждения и доложил о противоправном факте в дежурную часть полиции, – сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

В отделе полиции выяснилось, что дамочка неспроста пыталась скрыть свою личность и дело даже не в алкоголе, кстати, от прохождения медицинского освидетельствования водитель отказалась. Дело в том, что местная жительница находилась в федеральном розыске из-за подозрения в продаже наркотиков. Злоумышленница неоднократно судима, в этот раз заочно ей была избрана мера пресечения в виде ареста.

Что касается прав, ранее автомобилистку их лишили за пьяную езду. Срок лишения уже истек, казалось бы женщина могла взяться за ум, вернуть водительское удостоверение и жить спокойной жизнью, но что-то снова пошло не так. Теперь горожанке грозит не только очередное лишение, но и гораздо более серьезное разбирательство с правосудием. Уже возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки должностному лицу. Санкции статьи предусматривают до 8 лет лишения свободы со штрафом в тридцатикратном размере. К сроку могут прибавиться деяние, из-за которых женщина оказалась в федеральном розыске. Сейчас 41-летняя нарушительница под стражей.

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