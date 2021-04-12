Дождь, сильный ветер и холод. Названо точное время удара циклона во Владивостоке – будет мокро

По данным специалистов, нас ждет неделя дождей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Серо, туманно и ветрено. Так можно в трех словах описать погоду во Владивостоке 12 апреля. С самого утра город словно обесцветили или наложили такой тусклый фильтр. Местных жителей предупреждали, что рабочая неделя начнется с дождливого циклона. Как оказалось тот дождь, который прошел в ночь на понедельник, далеко не все, что уготовила дальневосточной столице непогода. «Ягодки» еще впереди.

После выхода циклона на юг Приморья в крае пройдут осадки разной интенсивности. Более, того, в горных районах велика вероятность выпадения осадков. Полную картину пасмурной погоды добавят холод и сильный ветер.

- На юге и юго-востоке региона местами ожидается сильный дождь, в остальной части - умеренные осадки, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» Марина Парфенова, глава портала «Примпогода». – В дальневосточной столице, как и на всей территории региона, осадки начнутся после 20:00. Начнется все с мороси, но потом интенсивность осадков усилится. Прогнозируется до 8 миллиметров осадков. Вместе с ними в край придет поток холодного воздуха. Температуры воздуха опустятся на 3-8 градусов. Плюс ко всему усилится и скорость ветра. Она достигнет 20-24 метров в секунду. Очевидно, что ощущаться градусы будут намного ниже.

Известно, что осадки на юге Приморья прекратятся лишь 13 апреля днем, а в остальных районах региона продержатся до конца вторника.

Стоит сразу подготовить приморцев к тому, что нас ждет очень мокрая неделя дождей. Единственный день, когда погода сжалится и будет ясно – четверг. Но даже в этот день сильный холодный ветер не отступит. Поэтому запасайтесь дождевиками и зонтами - дальше будет также мокро.

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