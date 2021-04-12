"Мэр" пошутил? Виталий Веркеенко сообщил, что баллотируется на выборах в Японии

Виталий Веркеенко "предложил" свою кандидатуру японцам. Фото: личная страница в соцсетях

Весь апрель никому не верь, или даешь #НагояНаш? Бывший мэр Владивостока Виталий Веркеенко сообщил в соцсетях, что выдвигает свою кандидатуру на выборах главы города Нагоя в Японии. Скорее всего, это шутка, но многие подписчики российского бизнесмена и бывшего чиновника воодушевились и желают ему в комментариях победы.

- Сегодня официально стартовала кампания по выборам мэра города Нагоя. Основными кандидатами считались Такаши Кавамура и Тошиаки Ёкои. Но 12-летний срок пребывания уже на посту мэра города и 72 летний возраст может стать существенной проблемой для Такаши Кавамура. А откровенный подкуп избирателей обещанием выплаты 20.000 иен каждому жителю города из бюджета ставит вопрос легитимности избрания Тошиаки Ёкои... Пришлось выдвинуть свою кандидатуру на управление городом с населением почти 2,3 миллиона человек, - пишет Виталий Веркеенко.

Пост он сопроводил своими фото разных лет, например, с саммита мэров городов АТР, или с ВЭФ, где он здоровается за руку с премьер-министром Японии. И фото с семьей, конечно, как подобает перспективному кандидату.

- Считаю, что Нагоя должен стать самым динамично развивающимся городом Японии. С богатой четырехвековой историей и новыми амбициозными задачами развития с молодой и энергичной командой! Стать Примером и успешного международного сотрудничества! Своей Миссией также ставлю строительство моста, который соединит Нагою с Владивостоком - как двух важнейших форпостов Азии двух дружественных стран, - завершает свой пост Виталий Веркенко.

Напомним, бизнесмен Виталий Веркенко, основатель технохолдинга «Сумотори», руководил администрацией Владивостока с 21 декабря 2017 года по 11 октября 2018 года. На эту должность он попал, минуя традиционную процедуру выборов, поскольку во Владивостоке были отменены выборы мэра. Веркеенко проходил специальный конкурс-отбор – выступил в числе еще 50-ти кандидатов перед специальной комиссией с докладом, неожиданно для многих прошел в «финал» вместе с еще двумя кандидатами, а дальше депутаты городской думы большинством голосов выбрали Виталия Веркеенко на должность.

Еще более неожиданной была добровольная отставка Веркеенко спустя меньше, чем год. Свое заявление об увольнении он опубликовал в соцсетях, подписав знаменитым «Честь имею». После занимался разными бизнес-проектами в ТОР Надеждинский и развитием своего спортивного комплекса «Приморское кольцо».

Свою любовь к Японии Виталий Веркеенко никогда не скрывал, и даже складывалось впечатление, что экс-мэр теперь живет на две страны. В Японии же семью Веркеенко застала пандемия, закрытие границ, и вот уже больше года экс-мэр находится за рубежом, рассказывая подписчикам о своих путешествиях.