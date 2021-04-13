«Я не знаю, сколько тут тонн минтая, он просто выплескивается»: приморцы ведрами уносят дары моря у берегов Находки

Такого количества рыбы жители Находки не видели давно. Фото: принтскрин видео.

Сотни экземпляров минтая прибились к берегам Находки. Огромное количество рыбы тут же привлекло внимание приморцев. Еще бы. Рыбалка еще никогда не была такой роскошной, ведь люди уносили минтай не пакетами, а ведрами, не прилагая практически никаких усилий. Видео щедрых даров моря сняли местные жители, которые поделились удивительным природным явлением в сети.

- 10 апреля 2021 год. Находка. Это все минтай. Его просто здесь, даже не знаю, сколько тонн. Вот пакет, ведра уже унесли. Очень много ведер. Такого я уже давным-давно не видел. Вот, она прям выплескивается. Вон она по кругу пошла. Глубина - метров 6, - говорит за кадром автор видео.

Видео молниеносно разлетелось по всем группам в сети, вызвав нешуточный резонанс. Часть приморцев с любопытством принялась узнавать точное место идеальной рыбалки, чтобы «откусить свой кусочек от торта». Но были среди комментаторов и те, кто крайне скептически отнесся к такому природному явлению. Они опасались, что рыба прибилась к берегу не просто так и связывали такой «дар» с плохой экологической ситуацией в море. За экспертным комментарием «Комсомолка» обратилась к ученым. Все опасения оказались напрасными. Рыба пригодна для еды.

- Вероятнее всего, такое количество минтая у берегов Находки связано с нерестом. Чаще всего его называют нагульным скоплением, которое возникло из-за ряда причин. Во-первых, из-за того, что минтай восстанавливает популяцию после закрытия экспорта в Китай и находится в поисках новой кормовой базы, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» доктор биологических наук Владимир Быков, заведующий лабораторией генетики ННЦБМ ДВО РАН, профессор ДВФУ. - Вот и нашел такую в Находке, там много органики: креветок, медуз – минтай же практически всеядный. Во-вторых, нерест минтая на юге Приморья не совсем обычное явление. Для него свойственны более холодные воды и северные районы. Их появление на юге связано с изменениями миграционных потоков, из-за которых минтай уже второй год радует приморцев легкой добычей.

Тем временем, приморцы продолжают совершать набеги у берегов Находки, возвращаясь домой с ведрами рыбы.

- Полтора часа - 10 рыбин и все с икрой. Ни наживки, ни блесен, ни подходящей одежды. Сели, поехали, наловили, уехали. Минтай уже отходит. Такого, как на видео, уже нет. Зато пошла корюшка в районе Подъяполья, говорят, там она просто на берег выбрасывается, - делится своими впечатлениями с «КП-Владивосток» Анна.

Что ж, для любителей рыбы, но не любителей рыбалки есть прекрасная возможность унести с собой щедрый дары моря, не мучаясь ожиданиями с удочкой.

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