«Зарождается перспективный тайфун»: Кубай рассказал, угрожает ли тропический циклон Приморью

Кубай сообщил о зарождении тропического циклона. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рабочая неделя в Приморье началась с непогоды. На регион обрушился циклон, который сопровождался дождем и сильным ветром. Заток холодного воздуха не мог не повлиять на температуры воздуха – стало по-осеннему неприятно. После дождливого серого утра понедельника небо над Владивостоком прояснилось. Жители дальневосточной столицы уже успели соскучиться по такому яркому солнцу. И вот главный синоптик края заявил о зарождении не циклона, а тайфуна. Какие он угрозы несет вместе с собой и чего ждать от него Приморью?

- В настоящее время в районе 10-й широты в Тихом океане наблюдается процесс зарождения перспективного тайфуна, который будет медленно набирать силу, и опять же медленно, продвигаться к северу. За десять суток он приблизится к 30-й широте, станет довольно мощным, но, находясь от Японии на расстоянии более 1000 км, вреда последней не причинит. А вот морским судам его следует опасаться. Для Приморского края данный тайфун никакой угрозы не представляет, – прокомментировал Борис Кубай, глава «Примгидромета».

Но не стоит забывать, что жителей Приморья и без того ждет достаточно мокрая неделя. Прогнозы несколько смягчился и теперь новое ухудшение погоды намечается в пятницу, 16 апреля. Ожидается дождь и сильный ветер, он, кстати, пока не намерен успокаиваться. Например, во вторник, 13 апреля, скорость ветра достигла 20 метров в секунду. На этой неделе он продолжит себя так проявлять.

Что касается тайфунов – не стоит расстраиваться, что на нас он не обратит никакого внимания, наше время июль-август. Тогда тайфуны с ливнями, тропические циклоны не будут скромничать и с удовольствием зайдут в гости.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14