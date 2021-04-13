«Очень страшно, когда члена твоей семьи разрывают у тебя на глазах»: жительница Приморья рассказала о нападении бойцовских собак

"Если бы не моя тетя и сестра, моей собаки и меня не было бы в живых", – написала хозяйка пострадавшей собаки Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Тревожное сообщение появилось в интернете. Случилось все в приморском селе Чернятино. Местная жительница рассказала о том, что 11 апреля поздним вечером на нее и на ее собаку породы далматинец напали два стафф-терьера, которые гуляли без намордника. Джек - так зовут пятнистого питомца, сильно пострадал после такого объективно неравного боя. Дальневосточница решила поделиться своей болью с пользователями сети, в надежде на помощь.

- Очень страшно, когда члена твоей семьи разрывают у тебя на глазах, и ты ничего не можешь сделать. Я гуляла со своей собакой на поводке, внезапно из кустов выскочили 2 собаки породы стафф без намордников, накинулись на мою собаку, начали перегрызать горло и трепать на части. Я отбивала их, чем могла. Вторая собака пыталась кинуться на меня, но я отпугнула ее большой палкой , вторая как вцепилась в мою собаку, так и не отпускала. Когда сил уже не оставалось и на крики: «помогите» никто не пришел, я позвонила своей тете и успела крикнуть: «спасай Джека, сейчас загрызут»! Если бы не моя тетя и сестра, моей собаки и меня не было бы в живых – написала хозяйка пострадавшей собаки.

Так выглядит Джек после неравного боя. Фото: instagram/mark2_che

Девушка намерена бороться в суде за все страдания, которые испытала она и Джек. По ее мнению, на месте Джека мог оказаться ребенок, который пострадал куда более сильнее, чем собака.

По случайному стечению обстоятельств среди комментаторов оказалась девушка, которая когда-то попадала в подобную ситуацию.

- Обязательно подавайте в суд. У меня стафф порвал болонку, судилась. Ветврач дал справку о повреждениях, и я в суде выиграла, заплатили за стоимость собаки (она была породистая) моральный ущерб, плюс лечение на больничном и операцию собаки. Ветврач сказал, что по Уссурийску это прецедент и первый судебный случай, - пишет Людмила.

Чем закончится история с Джеком – покажет время. Тем временем приморцы просят горожан быть более сознательными и гулять с собаками, предварительно надев на них намордник.

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