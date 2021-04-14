Действительно ли камчатская «птичка» вкуснее приморской?

Жители Владивостока высказали свое мнение, какие конфеты "Птичье молоко" вкуснее. Фото: Елизавета ВАСИЛАКИ

Провести собственную проверку знаменитых конфет мы решили после того, как в социальных сетях появились сообщения, мол, конфеты «Та самая Птичка» с Камчатки гораздо вкуснее наших от «Приморского кондитера». Неужели соседи превзошли приморцев в рецепте, изобретенном почетным жителем Владивостока Анной Чулковой? Это мы и решили проверить, заручившись мнением горожан и подключив эксперта-технолога.

Кстати, называться «Птичьим молоком» могут конфеты только определенных производителей. Все дело в том, что созданный в СССР товарный знак «Птичье молоко» с 1993 года принадлежит компании «Рот Фронт», входящей в холдинг «Объединенные кондитеры». Это значит, что только три компании холдинга могут называть свои суфле именно «Птичьим молоком», остальным же приходится выкручиваться и использовать другие названия. Но, что самое важное, оригинальная рецептура этим правилам не подчиняется. Иными словами, производя конфеты под названием «Птичье молоко», кондитеры могут и изменить рецепт, равно как и наоборот, при производстве суфле под диковинным названием оригинальный рецепт может сохраниться.

О ВКУСАХ СПОРЯТ

Чтобы проверить, какие конфеты действительно вкуснее, мы решили устроить слепое тестирование. В эксперименте участвовали приморские конфеты под названием «Классические», «Та самая Птичка» с Камчатки и «Птичье молоко» из Амурской области от фабрики «Зея». Эти конфеты включили главным образом из-за названия. Суфле в шоколаде от каждого производителя выложили на отдельные тарелки, разрезали конфеты пополам, чтобы был виден цвет начинки. Таким образом, каждый желающий мог протестировать те конфеты, которые ему нравятся больше. Дегустаторам мы предложили оценить самый вкусный шоколад, самое вкусное суфле и определить самую вкусную конфету. Само собой, люди не знали, конфеты каких производителей лежат на тарелках под номерами 1,2 и 3.

На дегустацию мы выставили конфеты из Приморья, Камчатки и Приамурья. Фото: Елизавета ВАСИЛАКИ

1.

Пробуя конфеты под номером 1, горожане отметили неприятные кисловатые нотки в суфле, кому-то даже вкус показался чересчур ненатуральным, химическим. Ярко-желтый цвет начинки тоже не внушал особого доверия к этим конфетам. Некоторые отметили, что конфеты несладкие, начинка больше похожа на зефир, а низкокачественная глазурь будто скрипит на зубах.

Эксперт Владимир Лях, кандидат технических наук, доцент и главный специалист департамента пищевых наук и технологий ДВФУ, отметил, что в этих конфетах слишком большое количество вкусовых добавок, именно из-за этого чувствуется тот самый привкус химии.

Владимир Лях в студии радио "Комсомольская правда - Владивосток". Фото: Елизавета ВАСИЛАКИ

2.

В конфетах под номером 2 горожане хвалили шоколад, в отличие от образца №1, в этих конфетах он гораздо вкуснее и его больше. Участники эксперимента отмечали также насыщенный вкус суфле с приятным послевкусием. Однако дегустаторы заметили, что именно в конфетах с коричневой начинкой есть яркий привкус алкоголя.

Владимир Лях отмечает, что шоколад в образце №2 гораздо приятнее, нежели в первом – глазурь выполнена из более качественных компонентов, а сбивной корпус имеет равномерный нежный вкус.

Горожанам нужно было выбрать самую вкусную конфету, самый вкусный шоколад и самое вкусное суфле. Фото: Юлиана ВИНОГРАДОВА.

3.

Горожане решили, что в конфетах на третьей тарелке больше всего шоколада – это понравилось не всем. Суфле воздушное, пористое, но некоторым показалось жестковатым и с большим привкусом ванилина.

Эксперт считает, что шоколад в этих конфетах натуральный, но рецептура от второго варианта отличается в худшую сторону. Возможно, производители немного сэкономили на масле какао. Корпус более влажный, вкус менее выраженный, нежели у второго образца, но ярче первого.

В завершении эксперимента горожане определили самые вкусные конфеты, самый вкусный шоколад и самое вкусное суфле. По всем этим параметрам с большим отрывом выиграл образец №2. На втором месте оказались конфеты №3, ну а меньше всего положительных отзывов получил первый образец. Дегустаторы попробовали отгадать, под каким номером скрываются приморские конфеты, а где спрятаны лакомства с Камчатки и из Амурской области. Большинство сумели угадать, где находятся приморские конфеты, но при этом почти все участники эксперимента заявили, что конфеты под номером 1 принадлежат фабрике «Зея».

Итоговое распределение голосов. Большинство дегустаторов отдали предпочтение образцу №2. Фото: Елизавета ВАСИЛАКИ

ПРИМОРСКАЯ ПТИЧКА - ТА!

Итак, раскрываем карты: номер 1 – конфеты «Та самая Птичка» с Камчатки, номер 2 - конфеты от «Приморского кондитера», за номером 3 мы спрятали «Птичье молоко» от «Зеи». Такой безоговорочной победы Приморья мы и сами не ожидали!

Эксперт Владимир Лях после дегустации заявил, что конфеты «Приморского кондитера» не стали хуже, они по-прежнему вкусные и качественные. Лакомства с Камчатки не выдерживают конкуренции и во многом уступают как приморским, так и амурским сладостям. Но вот упаковка именно «Той самой Птички» гораздо ярче и красивее. Впрочем, по одежке только встречают.

№1 - Камчатская "Та самая Птичка". №2 - "Приморские классические". №3 - "Птичье молоко" фабрики "Зея". Фото: Елизавета ВАСИЛАКИ

ТЫ ТО, ЧТО ТЫ ЕШЬ

Эксперт рассказал, почему конфеты по одному рецепту вообще разные. Сами конфеты производятся на основе двух регламентирующих документов: ГОСТ и технические условия (ТУ). Если ГОСТ издается государством, то технические условия устанавливает само предприятие или любой человек. Большинство ТУ, как правило, гораздо жестче по требованию, нежели ГОСТы.

К тому же ГОСТ на то самое легендарное «Птичье молоко» из Приморья с советских времен поменялся. Сейчас при производстве конфет кондитеры используют ГОСТ 4570-2014 «Конфеты. Общие технические условия», прописывающий общие требования ко всем видам конфет, к их органолептическим характеристикам. В этом ГОСТе прописаны также методики проверки качества, указана классификация конфет.

- Если брать «Птичье молоко», то в ГОСТе они характеризуются как конфеты со сбивным корпусом – это как раз та самая начинка этих конфет. Но, пожалуй, главную деталь, на которую стоит обратить внимание при изучении ГОСТа, - это общие требования к срокам годности. Если в прежние времена в ГОСТе сроки годности были строго прописаны, то сейчас они определяются техническими условиями, то есть каждый производитель сам устанавливает на свою продукцию срок годности, - отмечает Владимир Лях.

А именно к сроку годности сейчас больше всего вопросов. Благодаря технологии быстрой заморозки «Приморский кондитер» увеличил сроки годности конфет с 15 дней до шести месяцев, что позволило расширить экспорт конфет. При этом кондитеры и технологи заявляли, что данный метод никак не повлияет на вкусовые характеристики конфет.