Российский Форрест Гамп: марафонец из Санкт-Петербурга за год пробежал 10 тысяч километров и финишировал во Владивостоке

Максим начал свой марафон в январе 2020 года. Фото: instagram/kurmish91

«Я начал это делать, чтобы в первую очередь доказать себе, что я сам хозяин своей жизни. Хотел доказать самому себе, что смогу. Захотел начать по-другому думать. Тогда у меня было ощущения, что я стою на месте и надо мной потолок или стена, которые я не могу преодолеть. Хотел сделать что-то не только для себя, но и для других людей. Я очень надеюсь на то, что кто-то увидит в этом пробеге не просто бег, а что-то большее…»

За плечами маленький рюкзак, на ногах кроссовки, а на лице улыбка - 30-летний марафонец Максим Егоров на днях финишировал во Владивостоке. Стартовал спортсмен-любитель в Санкт-Петербурге больше года назад, и все эти долгие 15 месяцев парень бежал личный марафон на своих двоих. Без спецсредств и техники. Только он, его спортивная подготовка против 22 регионов России. Максим справился с задачей, преодолев расстояние в 10 тысяч километров.

За такой поступок его назвали российским Форрестом Гампом. Ну что ж, давайте познакомимся с ним поближе. Вот он - современный Форрест Гамп и его история.

«ЗАХОТЕЛ НАЧАТЬ ДУМАТЬ ПО-ДРУГОМУ»

Максим начал свой марафон с Санкт-Петербурга, в котором он живет последние шесть лет, 26 января 2020 года. Спросите, чем занимался 30-летний мужчина в культурной столице, явно же не бездельничал? Верно, он работал инженером-электриком в компании. Перед Максимом встал серьезный выбор, решиться на свой марафон или продолжить работу. По его предварительным просчетам, марафон должен был продлиться 8 месяцев. Кто же отпустит сотрудника на такой срок, но Максим сделал свой выбор, хоть и потерпел финансовые трудности.

- Помню, что сама идея зародилась еще в 2018 году. Захотел начать по-другому думать. Тогда у меня было ощущения, что я стою на месте, и надо мной потолок, или стена, которые я не могу преодолеть, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» марафонец Максим Егоров. - Помню, как пришел на работу и сказал, что хочу добежать от Питера до Владивостока. Сказал руководству, либо увольняюсь, либо отпуск за свой счет. В итоге я взял отпуск и нахожусь в нем до сих пор. Выходит 1 год и 2 месяца. Я всем доволен, потому что меня не уволили, и у меня был доступ к банкам.

И вот перед ним долгий путь, за плечами рюкзак, на ногах кроссовки, а впереди 10 тысяч километром незнакомой России. Бег начался.

22 РЕГИОНА НА СВОИХ ДВУХ

В рюкзаке у Максима только запасная одежда, телефоны, аккумуляторы, сим-карты – ничего лишнего. Дистанция и так непростая, незачем было усложнять ее еще и весом груза. Российский Форрест Гамп признается, что заранее продумал маршрут и следовал ему.

Стоит отметить, что у Максима отличная физическая подготовка, в прошлом он занимался легкой атлетикой. После паузы спорт снова вошел в его жизнь, он начал бегать на марафонах, а потом понял, что всего этого недостаточно и отправился в путешествия «из Петербурга в Россию».

- Я побывал в 22 регионах нашей страны, среди которых: Ленинградская, Новгородская, Тверская, Московская, Владимировская, Нижегородская, Челябинская, Курганская, Тюменская, Омская, Кемеровская, Иркутская области, Чувашская Республика, Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Красноярский край и другие. Останавливался я в основном в гостиницах, кушал в кафе, иногда ходил в бани, - рассказывает Максим. - Везде по-своему красиво. Лично меня больше впечатляет природа, поэтому в фаворитах Красноярский край. Я там пробегал летом – все было зеленое. Там открывались совершенно потрясающие виды. Хотя в принципе про любой регион можно сказать что-то хорошее: где-то люди запомнились, где-то архитектура.

Марафонец признается, что делал остановки тогда, когда сам считал нужным. На таких дистанция важно обходиться без фанатизма. Больше 30 километров без остановки на своем маршруте он не бегал. В этом не было никакой необходимости, скорее это было бы совсем неразумно, учитывая, что впереди такой путь.

«Я ХОЗЯИН СВОЕЙ ЖИЗНИ»

Больше года Максим не был дома. Все это время он приближался к своей цели – финишной точке своего марафона. Спортсмен-любитель признается, что сталкивался с трудностями. В основном с правоохранительными ведомствами.

- Были случаи, когда меня останавливали сотрудники полиции с вопросом: «Молодой человек, а куда это вы бежите?». И во время пандемии останавливали из-за того, что я нарушаю правила самоизоляции. Документы проверяли, пытались выяснить, откуда и куда я бегу, и зачем вообще я все это делаю. Пробивали всю базу, чтобы понять, не нахожусь ли я в розыске, - делится воспоминаниями Максим.

Разумеется, проблем с законом у него нет. Единственная проблема, от которой марафонец пустился в бега – рутина, которая засасывала его в свою трясину. В итоге инженер нашел спасение – путешествие через всю страну, тем более, что он никогда нигде не был.

И вот в середине апреля, спустя 1 год и 3 месяца, Максим финиширует во Владивостоке. За спиной не только Санкт-Петербург, но и дистанция в 10 тысяч километром из 22 регионов. За это время Максим отпраздновал свой 30 день рождения и поменял шесть пар кроссовок.

- Я хотел доказать самому себе, что я хозяин своей жизни. Хотел сделать что-то не только для себя, но и для других людей. Я очень надеюсь на то, что кто-то увидит в этом пробеге не просто бег, а что-то большее, - говорит Максим.

Обратно марафонец не побежит, а полетит на самолете. Стоит отметить, что такое путешествие оказалось довольно дорогим удовольствием. К счастью, из-за того, что Максим до сих пор является сотрудником компании, банки охотно выдавали ему кредиты, на которые он собственно и жил весь этот год.

Дома уже все знают о его грандиозном забеге. Родные и друзья с нетерпением ждут Максима, чтобы послушать интересные истории об его экстремальном путешествии. Не каждый же день удается побеседовать с прославившейся на всю страну российской версией Форреста Гампа.

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