Дельфиненок гибнет у берегов Владивостока, но помощи нет

У берега Владивостока прохожие обнаружили морского обитателя, попавшего в беду. Скриншот видео: Андрей Антипов

На побережье в районе станции Океанской во Владивостоке горожане обнаружили маленького дельфиненка. Морское млекопитающее лежит в прибрежных волнах у самого берега и, вероятно, само не в состоянии уйти на более глубокое место.

Как сообщает автор видео Андрей Антипов, люди уже обращались за помощью в разные инстанции, но отклика не нашли. «Все говорят, мы ничем помочь не можем», — отвечают неравнодушным гражданам.

ОБНОВЛЕНИЕ

В соцсетях появились сообщения о том, что на призыв о помощи откликнулся реабилитационный центр "Тюлень". Возможно, помощь также окажут сотрудники МЧС