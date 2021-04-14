Сразу три члена ЛДПР — депутата Заксобрания Приморского края — вышли из партии

На одном из заседаний комитета по продовольственной политике и природопользованию Заксобрания Приморского края. Фото: сайт zspk.gov.ru

В Приморье партию ЛДПР покинули сразу три видных партийца, депутаты Законодательного собрания края. Свои партбилеты сдали Евгений Зотов, Вячеслав Дрожжин и Александр Петухов. Об этом «КП-Владивосток» сообщил источник в местном отделении ЛДПР.

Евгений Зотов являлся руководителем фракции в краевом парламенте и даже в прошлом возглавлял приморское отделение ЛПДР. Вячеслав Дрожжин и Александр Петухов входят в комитет по продовольственной политике и природопользованию Заксобрания региона.

Как известно, около месяца назад ряды партии покинул еще один депутат Заксобрания — Евгений Ткаченко. Сейчас в краевом парламенте остался лишь один представитель ЛДПР — Николай Селюк.

Возможно, что неким катализатором теперешнего исхода из рядов партии послужило решение, принятое в конце прошлого года Высшим советом ЛДПР. Тогда «центр» постановил досрочно прекратить полномочия члена Избирательной комиссии Приморского края Андрея Дергабузова. Руководство партии посчитало, что член Крайибиркома не оказал кандидатам от ЛДПР всесторонней поддержки на выборах.

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