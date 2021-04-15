В Приморье леопардам стало тесно: к «Земле леопарда» присоединят нацпарк «Уссурийский»

Дальневосточный леопард Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Численность дальневосточных леопардов, обитающих только в Приморском крае, за девять лет увеличилась в три раза. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, председатель наблюдательного совета АНО «Дальневосточные леопарды» Сергей Иванов.

В 2012 году, когда в мире оставалось около 35 особей дальневосточного леопарда, в Приморье на особо охраняемой природной территории был учрежден национальный парк «Земля леопарда». Сейчас на территории в 362 гектара обитают уже около 110 особей леопарда. Кроме того, на земле нацпарка также поселились 23 амурских тигра.

По словам Сергея Иванова, появилась новая проблема — пятнистым хищникам стало тесно на отведенных землях, так как каждый леопард и тигр нуждается в собственной территории.

«Мы присмотрели территорию севернее Владивостока, место называется нацпарк «Уссурийский». Мы его присоединяем, юридически все оформлено, как филиал «Земли леопарда», — приводит слова Сергея Иванова ТАСС.

На добавленные территории предполагают перевезти несколько молодых леопардов, что по планам в итоге еще более увеличит популяцию. Ученые хотят добиться, чтобы в Приморском крае жило постоянно около 150 леопардов, что станет гарантией того, что эти краснокнижные кошки не вымрут.

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