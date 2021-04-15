Бойцы СОБР, снайпер и полиция: силовики взяли штурмом квартиру, в которой житель Камчатки насильно удерживал «заложницу»

Мужчина, по предварительным данным, был в состоянии наркотического опьянения. Фото: УМВД России по Камчатскому краю

Петропавловск-Камчатский сегодня словно стал площадкой для съемок какого-то мощного триллера с кадрами оцепления, бойцами СОБР и взятием в «заложники». В центре внимания дом на Тушина, 2, где хозяин квартиры насильно удерживал гостью, угрожая ей предметом, крайне похожим на пистолет. Дама на такой радушный прием явно не рассчитывала. Ей чудом удалось позвонить в дежурную часть полиции, чтобы заявить о том, что находится в опасности.

Мужчину задержали и отправили на медицинское освидетельствование. Фото: УМВД России по Камчатскому краю

Силовики начали спецоперацию, на место съехались едва ли не все экстренные службы, включая полицию, бойцов СОБР, снайпера и вневедомственную охрану. Социальные сети практически ежечасно вели прямую трансляцию происходящего, с замиранием сердца наблюдая, что же происходит в запертой квартире, которую оперативники брали штурмом. В итоге грандиозное мероприятие увенчалось успехом. 1:0 в пользу силовиков.

- Правоохранители задержали мужчину 1970 года рождения и передали его также прибывшим на место происшествия сотрудникам патрульно-постовой службы. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, - рассказали корреспонденту «КП-Владивосток» в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю. - С целью установления данного факта задержанный был доставлен в Камчатский краевой наркологический диспансер на медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Кстати, пользователи интернета сейчас активно обсуждают версию, что девушка, оказавшаяся в плену, жрица любви. Приехала на вызов к клиенту, но дальше все пошло не по плану. Агрессивный заказчик стал угрожать ей оружием. Однако эти сведения в правоохранительном ведомстве комментировать не стали. Важнее было спасти человека, а не выяснять, какими любовными узами они связаны - сообщили в полиции.

Полиция проводит проверку, по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело. Фото: УМВД России по Камчатскому краю

В любом случае по факту случившегося полиция проводит проверку. По ее результатам ведомство примет процессуальное решение.

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