«До лет 25 точно рожать не буду»: девочка из Владивостока попала на шоу «Беременна в 16»

Команда нашумевшего реалити-шоу о ранней беременности приехала в столицу Дальнего Востока. Фото: студия Shedevr Life на основе фото Полины из соцсетей

Мечтающей стать дизайнером 16-летней Полине пришлось немного отложить свои планы из-за ранней беременности. Правда, ее 20-летний парень, вопреки ожиданиям, оказался готов заводить семью, возражала, как ни странно, сама Полина. История «хулигана и принцессы» так заинтересовала программу «Беременна в 16», что они решили расширить свою географию.

Вова, студент Приморского политехнического колледжа, и несовершеннолетняя Полина сразу понравились друг другу и через год «взрослых отношений» героиня шоу поняла, что беременна. Родители Полины были не против романа, а вот мама Вовы не считала девушку парой своему сыну.

«Был кальян, какие-то бутылки были. Я боялась того, что это может перерасти во что-то другое», — жаловалась Оксана Викторовна, мама героя. «Молодежь любит выложить… не думая, что родители тоже сейчас продвинутые», — пояснил, как семье парня стало известно о происходящем в их отсутствие в квартире, отчим Дмитрий Викторович.

Но когда девушка забеременела, эти проблемы отошли на второй план.

«Мне это жизнь испортит. Мне 17, я рожу, как мне жить вообще, что мне вообще делать?»— задавалась на передаче вопросом Полина, не понимая, какое решение будет правильным.

«Ребенок нам нужен, мне нужен ребенок, ей он по-любому тоже нужен, просто она этого не понимает — вопреки традиционному развитию событий в подобной ситуации ответственно заявлял будущий молодой отец. Его уверенность в собственных силах и конкретные поступки, например, то, что он сразу же нашел работу, чтобы семья могла сама содержать ребенка, помогла героине свыкнуться и с радостью готовиться к материнству.

Свадебные наряды были под стать возрасту «молодых»: платье и костюм, но на ногах — кроссовки. Фото: страничка Полины в соцсетях

В данный момент пара официально узаконила отношения и растит двухмесячного сына Мирона. Новоиспеченная мама активно ведет соцсети, зарабатывая на рекламе, но несмотря на обрушившуюся резко популярность, в отличие от других участниц шоу, пока с семьей остается в родном Приморском крае.

Стоит сказать, что проблема подростковой беременности очень распространена в России и СНГ. Так, по данным Росстата, в 2018 году, россиянки в возрасте 16 лет родили 2925 младенцев, 165 из которых стали вторыми, что в процентном соотношении от общего числа новорожденных в 691 тысячу, кажется ничтожным, однако не стоит забывать, что речь идет о нескольких судьбах, связанных с юными мамами и их детьми.

Вероятно поэтому российская версия изначально американской передачи начала 2000-х «Беременна в 16» (‘’16 and pregnant’’), успешно адаптированная для Украины, получила бешеную популярность в нашей стране. Нынешний, 4-ый сезон вышел в марте 2021. Так, за кардинальными переменами в жизни Полины из Владивостока успел понаблюдать за 14 часов с момента выхода выпуска уже почти миллион человек.

За несколько часов после выхода программы ее посмотрел почти миллион человек, а аудитория девушки в Инстаграм увеличилась в 6 раз. Фото: страничка Полины в соцсетях

И хотя у каждого свое мнение насчет несовершеннолетних матерей: кто-то считает, что решение, оставлять ли ребенка, только за девушкой; кто-то говорит об ответственности двоих, а кто-то категорически против абортов, опасаясь за репродуктивное здоровье в будущем и апеллируя к греховности поступка. В любом случае, идея авторов шоу заставить молодежь задумываться о последствиях своих действий и быть осторожнее, а также поддержать тех, с кем такое уже произошло, вызывает только положительную реакцию.