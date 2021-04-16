«Вот-вот ливанет?»: циклон с дождем и сильным ветром совсем скоро ударит по Владивостоку – прогноз

Осадки разной степени интенсивности ожидаются на всей территории региона. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

16 апреля небо над Владивостоком превратилось в одно большое серое пятно. Краски сгущены до такой степени, что просветы и вовсе отсутствуют. Предчувствие, что «вот-вот ливанет», не покидало местных жителей. Как оказалось, на Приморье начали оказывать влияние фронтальные разделы циклона, который идет на Хабаровск. Мы попадаем лишь под его косвенное влияние. Но судя по «настроению» неба, нам тоже достанется порция осадков.

- Локальные осадки прогнозируются по всей территории региона уже во второй половине дня 16 апреля. Проблема в том, что даже во Владивостоке дождь может пойти лишь в определенных районах. А вот ветер затронет всех без исключения. В южных районах региона ожидается ветер до 25 метров в секунду. На прибрежных районах прогнозируется морось и туман, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» Марина Парфенова, глава портала «Примгидромет». – В течение дня интенсивность осадков увеличится. По предварительным данным, всего по краю выпадет до 5 миллиметров осадков.

В континентальной части региона осадки не прекратятся вплоть до завтрашнего дня. После прохождения циклона в крае похолодает. Ощутимее это будет ночью, температуры воздуха упадут на 3-5 градусов. Но уже в воскресенье в крае начнется потепление. Воздух прогреется до +17 градусов.

Кстати, вся следующая неделя порадует жителей Приморья хорошей погодой. Мало того, что будет солнечно и тепло, так еще и без осадков.

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