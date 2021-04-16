В приморской школе обрушилась стена. Из-за ЧП 220 учеников перевели на дистанционное обучение

Эта часть здания построена в 1953 году. Фото: ИА UssurMedia

В приморском селе Воздвиженка, расположенном в Уссурийском городском округе, рухнула одна из стен в здании школы. К счастью, ЧП произошло в ночное время, поэтому обошлось без пострадавших. Прокуратура уже организовала проверку, на месте происшествия побывал Уссурийский городской прокурор Тимур Кушнарев.

Как стало известно, стена обрушилась в старом крыле школе. Здесь занимаются начальные классы. Сейчас младших ребят перевели на дистанционное обучение.

– На дистанционное обучение временно переведены 220 человек, – прокомментировали «КП-Владивосток» в пресс-службе прокуратуры Приморского края. Всего в школе 23 класса и около 490 учеников.

Согласно требованиям Роспотребнадзора из-за эпидемиологической обстановки, за каждым классом закреплен свой кабинет. Сейчас весь учебный процесс в школе приостановлен, специалисты проводят необходимые экспертизы, после которых будет понятно, можно ли продолжить занятия в другом крыле общеобразовательного учреждения. Возможно, что расписание переделают для двух смен и тогда родителям не придется возить своих чад в ближайшую школу в Уссурийске.

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