Сеть магазинов экс-губернатора Приморья окутывает страну

Для клиентов будут готовить шеф-повара Фото: Милана СОКОЛ

Рыбные магазины бывшего губернатора Приморья планируется открыть в разных регионах России. Президент ПАО «Тигр» Сергей Дарькин намерен вместе с партнерами сначала запустить новые точки в Москве, а позже открыть около 1000 филиалов по всей стране. При этом около 60% процентов продукции будет поставляться с Дальнего Востока и Мурманска.

Сергей Дарькин пообщался с журналистами и рассказал о подробностях проекта. По словам экс-губернатора, первые 12 пилотных магазинов откроются в Москве и Московской области. По данным официального сайта, сейчас уже работают две торговые точки, в ближайшее время состоится открытие еще трех.

Первыми отведать дальневосточную рыбу могут жители Москвы. Фото: Facebook/Михаил Полусмак

«Магазин-порт Находка» – именно под этим брендом планируется продавать рыбу, морепродукты и продукцию из них. По сообщению портала «Твой Дальний Восток», вторым этапом будет запущено 300 магазинов, а далее еще 700. Как уверяет владелец, одной из главных задач компании станет снижении стоимости дальневосточной рыбы и налаживание прямых поставок практически из моря.

Примечательно, что все магазины будут представлены в разных форматах, от небольшого павильона в 15-20 метров, до просторного полноценного магазина, площадью около 200 квадратов.

– Концепция нашей сети предполагает, что российский потребитель сможет не только покупать свежую и свежемороженую рыбную продукцию и воспринимать сеть магазинов, как место для обычных покупок, но и проводить время в кафетерии, – отметил Сергей Дарькин. Блюда для клиентов прямо в торговых точках будут готовить шеф-повара.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14