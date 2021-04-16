Во Владивостоке 97-летнему ветерану Великой Отечественной войны, объявившей голодовку, вернули обманом захваченную квартиру

Женщина не понимала, какие документы подписывает. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Приморского края обратилась в суд, чтобы защитить интересы 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Доверчивостью женщины воспользовались родственники умершего мужа, которым удалось завладеть однокомнатной квартирой во Владивостоке. Надзорное ведомство подало иск о том, чтобы признать сделку с передачей собственности мужу недействительной и признать право собственности за ветераном.

- Решением Фрунзенского районного суда города Владивостока требования прокурора удовлетворены в полном объеме, - отметили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Напомним, что началось все весной прошлого года, когда в сети появилась информация о том, что ветеран Великой Отечественной войны объявила голодовку из-за того, что лишилась квартиры. Женщина оказалась в ловушке родственников погибшего мужа.

- Установлено, что в 2008 году супруг женщины, будучи смертельно больным, по договоренности с родственниками о присмотре после его смерти за женой заключил договор купли-продажи однокомнатной квартиры. При этом ветеран оформила доверенность на заключение сделки от своего имени, не понимая ее природы, поскольку доверяла своим родственникам и мужу, - рассказала Виолетта Дорожкина, руководитель пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Однако через несколько месяцев супруг ветерана умер. Женщина вплоть до 2019 года не понимала, что больше не является собственником квартиры, в которой проживает. Но потом она узнала о переходе всех прав на жилье и потребовала родственников умершего мужа вернуть ее недвижимость. Но те, будучи по документам правообладателями квартиры, отказались.

Прокуратуре удалось доказать, что родственники воспользовались беспомощным состоянием ветерана, которая не понимала, какие документы подписывает. В итоге сделку признали недействительной по решению суда. После того, как вердикт представителя Фемиды вступит в законную силу надзорное ведомство проконтролирует исполнение этого решения.

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