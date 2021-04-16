«Я не думал, что могу так сильно любить»: Данила Козловский и актриса из Владивостока Ольга Зуева больше не вместе

Данила Козловский и Ольга Зуева на премьере фильма "Тренер" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Актер и продюсер впервые прокомментировал слухи о расставании с гражданской женой Ольгой в интервью Ирине Шихман в программе «А поговорить?». Данила Козловский и Ольга Зуева, актриса и режиссер родом из Владивостока, действительно, расстались, несмотря на недавнее рождение у пары первенца — дочери Оды Валентины. Ольга пока никак не высказалась на эту тему.

О финале отношений поговаривали еще в конце прошлого года, но пара никак не реагировала на них. Однако 14 апреля в новом выпуске «А поговорить?» Данила признался, что они действительно разошлись, но он «не готов говорить почему. Это наша жизнь, это глубоко наше. Куда правильнее сказать, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле, так, как она этого не заслуживает. Я бы даже сказал, гадко», — поделился артист.

Особенно тяжело переживается расставание из-за того, что у пары есть общий ребенок — годовалая Ода Валентина, с которой молодая мама осталась в США, где и родилась малышка. Сам Данила живет и работает в России, но, по возможности, старается почаще прилетать к дочери «хоть на неделю, хоть на четыре дня».

«Я никогда не думал, что я могу так сильно кого-то любить..., — говорит Козловский о дочери. — Я на самом деле довольно эгоистичный человек, и к кому-то испытывать такое сильное чувство — это …неожиданно для меня. … Мне бесконечно больно. Но это так, как есть сейчас. С этим надо жить и взаимодействовать».

Актриса из Владивостока Ольга Зуева пока никак не прокомментировала признание бывшего гражданского мужа. Фото: страничка Ольги Зуевой

Тем не менее, артист подчеркнул, что по-настоящему благодарен бывшей возлюбленной за то, что она «не переносит» их отношения на отношения с ребенком и не препятствует в участии в воспитании Оды. Кстати, сама Ольга пока никак не прокомментировала интервью Данилы Козловского.

Отметим, звездный брак не был официально зарегистрирован, и фамилия ребенка — Зуева. Однако отношения длились довольно долго, около 6 лет, если считать с того момента, как Данила и Ольга вышли в свет вместе — на премьере фильма «Духless 2» в 2015 году.

Козловский с дочерью. Фото: страничка Данилы Козловского

В данный момент Данила Козловский вместе с Оксаной Акиньшиной представляет драму «Чернобыль». К слову, новую режиссерскую работу Козловского можно увидеть на экранах страны уже с это недели.

Напомним, дуэт Ольги и Данилы был и профессиональным: помимо совместного участия в фильмах других авторов, они снялись друг у друга в фильмах. Ольга сыграла врача-реабилитолога Варю в режиссерском дебюте Данилы («Тренер», 2018), а он — друга главного героя «Кису» в первой картине Зуевой, снятой в ее родном Владивостоке («На районе», 2018).