Павел Шугуров: Возле мэрии Владивостока нужно обустроить «Сквер покаяния»

Павел Шугуров выступает перед урбанистами в баре Фото: Сергей БАЛАНОВ

Несколько месяцев назад во Владивостоке произошло событие, которое почему-то осталось почти незамеченным в прессе – в мэрию вернулся один из самых заметных ее сотрудников саммитовского периода – Павел Шугуров. Он возглавил отдел архитектуры и реализации программ в управлении архитектуры и строительства, именно в этом управлении он и работал до лета 2014 года, правда, тогда он руководил отделом дизайна городской среды. Но называли его не иначе как главный художник Владивостока.

Маленькие лавочки с огромными последствиями

Выпускник питерской «Мухи» (художественно-промышленная академия), глава творческого объединения «31+1» Павел Шугуров действительно довольно известный и безусловно талантливый художник. Знаменитые барельефы на стенах Миллионки – его творчество, как и арт-объекты в других районах города, например, памятник правому рулю на Спортивной. Да и годы чиновничества были довольно яркими в прямом смысле слова – это Шугуров начал решать проблему недостаточной освещенности Владивостока, украшая коробки серых зданий контурной подсветкой.

Покинув мэрию, Шугуров посвятил себя творчеству, но вот случилось возвращение. Павел не скрывает, что это связано с теми самыми гранитными лавочками, с которыми приморские чиновники оскандалились на всю страну. Лавки стоимостью 11 миллионов рублей поставили на центральной площади, но они настолько не понравились горожанам, что к ним стали приносить траурные венки! Городу пришлось признать ошибку, лавки убрали с глаз долой, они сейчас стоят на хоздворе МУПа «Содержание городских территорий», рядом с туями в пластиковых кадках. Причастных к скандалу чиновников управления дорог и благоустройства наказали, курировавшего их вице-мэра Сергея Русских разжаловали. Сами лавочки, по словам мэра, вообще оказались не тем, что заказывали, поэтому поставщику из Хабаровска за них не заплатили, сейчас он судится с мэрией.

Ну и наконец, чтобы избежать таких скандалов в будущем, власти обеспокоились созданием архитектурно-градостроительного совета (с не очень пока понятным назначением) и новым отделом в мэрии, цель которого как раз ясна – согласовывать подобные лавочки и другой креатив, чтобы потом нести за него ответственность. Вот тут-то и понадобился Павел Шугуров.

«Четыре месяца изучал документы»

Мы пытались расспросить Павла о приоритетных задачах на будущее после назначения, однако он вежливо отказался от беседы, признавшись, что обсуждать пока нечего. Однако в апреле он сам вышел в свет – выступил в одном из баров города перед урбанистами (это такие люди, которые раньше других поняли, что в городе нужны скверы, пешеходная инфраструктура и удобный общественный транспорт) и представил целую Архитектурно-художественную концепцию внешнего облика, дорог и территорий города Владивостока. В ней – 13 пунктов, каждый из которых способен задеть любого урбаниста за живое.

В неформальной обстановке главный художник Владивостока поднял столько тем, что пришлось делать антракт Фото: Сергей БАЛАНОВ

Здесь и наружная реклама, и озеленение, и декоративное освещение, и приведение к единому стандарту внешнего вида торговых ларьков, автобусных остановок и других элементов дорожного хозяйства. Здесь и вопросы граффити, и колористический план, и фасады, и разработка логотипа города, и те самые лавочки и прочие малые архитектурные формы – огромный перечень вопросов, с систематизации которых Шугуров и начал.

- Первые четыре месяца я посвятил изучению документов, по которым должен жить город, - рассказывает Павел Шугуров. – И выяснялись порой довольно интересные факты. Например, оказалось, что в 2018 году «Дом.рф» и КБ «Стрелка» разработали «Объемно-пространственный регламент Владивостока». Кто-нибудь знает, что это за документ, кто его видел? Зачем разрабатывать документ, но не передавать его городу? Сейчас нужно уточнить статус этого регламента и использовать в различных областях.

Над некоторыми документами начинал работать еще сам Павел Шугуров во время своего первого похода в мэрию. Правда, они словно попали во временную петлю. Наиболее ярки пример: Колористический план города, который разработали в 2013 году, а утвердили только в 2020-м.

Эта история напрямую связана с саммитом. Многие помнят, как в городе спешно ремонтировали фасады вдоль так называемых гостевых маршрутов и срочно красили серые коробки зданий в яркие цвета. Наиболее характерный пример – гостинки на улице Надибаидзе. Им повезло оказаться вдоль новой трассы, ведущей на Русский остров, в честь этого здания сделали чуточку менее мрачными. Чтобы можно было быстрее покрасить такие дома, в городе приняли специальный правовой акт, предписывающий наличие у каждого здания колористического паспорта. А далее эта работа вылилась в создание Колористического плана Владивостока, чтобы в дальнейшем уже на основе него составлять колористические паспорта на возводимые и существующие здания и строения.

Пример из Колористического плана - улица Шилкинская. Источник: Архитектурно-художественная концепция

По плану в городе выявили 70 отдельных цветовых зон, для каждой определили доминирующие цвета, создали палитру цветов, учитывая исторические, композиционные, цветопейзажные особенности застройки. То есть художники уже определили, как нужно красить в том числе и спальные районы города, чтобы они выглядели ярче и приятнее глазу. Правда, Шугуров признается, что в свое время этот план был сделать чуть ли не на коленке, и конечно его нужно дорабатывать.

Кондиционеры обернутся революцией

Пока одни градостроительные документы не работают, руководство уже спешит заказать новые. Например, признается Шугуров, перед городом стоит задача разработать и утвердить концепцию «Небесная линия Владивостока». В пример приводятся узнаваемые и запоминающиеся небесные линии Нью-Йорка, Гонконга и других городов. А как должен выглядеть Владивосток со стороны? «Я не знаю», - честно признается Шугуров.

Необходимо разработать и утвердить концепцию «Небесная линия Владивостока» (определение высотных доминант, градообразующих ориентиров, для последующего закрепления их в генплане). Источник: Архитектурно-художественная концепция

А вот еще один документ уже в работе: Световой план. Его готовит Сергей Хританьков, глава ООО «Светлый город». По словам Шугурова, это светодизайнер с большой буквы и опытом работы над освещением Москве, Санкт-Петербурге, Дубае и еще много где. И при этом парень-то местный. Световой план затронет многие вопросы, но главное – дизайнеры наконец-то разработают подсветку важнейшего элемента городской архитектуры – Золотого моста.

Спросили у Шугурова про знаменитое «Звездное небо» на улице Адмирала Фокина, которое натянули перед встречей нового 2020-года и оно светило сначала синим цветом, а после того, как ледяной шторм оборвал гирлянды, «Небо» восстановили уже с желтыми лампочками. Будут ли еще где-то появляться подобные подсветки. Однако Павел оценил «Звездное небо» скептически и обратил внимание, что крепится оно прямо к фасадам памятников культуры. «Я вообще не знал, что так можно», - смеется чиновник.

Тогда урбанисты перешли к совсем уж провокационным вопросам и спросили чиновника, как он относится к фасаду собственно здания мэрии на Океанском проспекте. Ведь несмотря на то, что градостроительные документы не разрешают установку кондиционеров прямо на фасаде, главное городское здание, которое должно быть образцом, ими увешано по полной. На что Шугуров признал, что проблему кондиционеров в городе удалось решить только на зданиях, признанных объектами культурного наследия, поскольку их охраняет краевая инспекция, штрафы там серьезные, и на условной «Серой лошади» вы на фасаде кондиционер не увидите, а жители этого дома к таким требованиям привыкли. А вот если с этими требованиями лезть к остальным горожанам – это может спровоцировать революцию.

- Вообще у меня к зданию мэрии есть ровно четыре претензии. Помимо кондиционеров это еще и не совсем удачная на мой взгляд подсветка. Это герб Владивостока, который был выполнен раньше из мозаики, но его заштукатурили и покрасили яркими красками, что смотрится нелепо. И еще, если помните, рядом с крыльцом растут деревья, обтянутые китайскими дешевыми гирляндами. Я считаю, что по-хорошему, на этом месте надо сделать Сквер покаяния перед горожанами, тем самым признать допущенные ранее градостроительные ошибки, - предложил Павел Шугуров.

Новый-старый главный художник говорил еще долго, с антрактом, но главная мысль была сформулирована достаточно четко: работы много и мне нужны единомышленники. Саммит был уже почти десять лет назад, а с тех пор, как во Владивосток перенесли столицу всего Дальнего Востока, в городе по большому счету ничего глобально не изменилось. Остается только пожелать Павлу Шугурову удачи и исполнения, как нам показалось, его главной мечты - вернуть Владивостоку старый герб, с зубцами, якорями, а главное – поднять хвост тигру. Именно таким его когда-то нарисовал сам Шугуров, после чего в городской думе хвост опустили к земле, и с этим Павел, похоже, мириться не готов.