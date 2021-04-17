Единственный в России: в Приморье волонтеры своими силами создали приют для гималайских медведей

Мишки были вынуждены буквально погибать в тесных клетках. Сейчас косолапые живут в просторных берлогах. Фото: Приют для медведей «Кипарисово».

На Дальнем Востоке появился первый в России приют для гималайских медведей. Здесь хищники живут в берлогах, получают трехразовое питание, а также необходимую медицинскую помощь. Почему именно этим животным создатели пристанища решили уделить внимание – в материале «Комсомолки».

Убежище для хищников появилось еще в 2016 году, возле села Кипарисово, что в Надеждинском районе Приморья. Изначально предполагалось, что здесь будут жить медведи, пострадавшие от человеческого вмешательства. По словам создателей приюта, медведи, которых местные жители незаконно содержали в своих дворах, придорожных кафе и приусадебных участках, уже не смогут адаптироваться к самостоятельной жизни в естественных условиях обитания, поэтому им требуется помощь человека.

Медведь - это хищник, но многие люди забывают об этом, когда берут к себе зверя в качестве игрушки. Фото: Приют для медведей «Кипарисово».

- Люди брали себе малышей, а когда медведи подрастали, появлялись сложности. Это же хищник. А если он прожил рядом с человеком больше нескольких месяцев, то такого медведя нельзя уже выпускать в природу, он там просто не выживет, — объяснили сотрудники учреждения.

Так, в приюте медведей «Кипарисово» первой появилась Машенька. Медведица жила в придорожном кафе за Уссурийском. Содержался хищник в ужасных условиях и совсем был не нужен своему хозяину.

- Естественно, мы сразу же перевезли её в Кипарисово. Был построен просторный вольер с полянкой для прогулок и спальня-берлога. Машенька прекрасно перезимовала, и в этот момент мы встретили второго медведя, - рассказывают в приюте.

Мишки были вынуждены буквально погибать в тесных клетках. Сейчас косолапые живут в просторных берлогах. Фото: Приют для медведей «Кипарисово».

Именно Машенька дала старт масштабному проекту, аналога которому в России нет, – первому приюту для медведей.

Вторым постояльцем стал цирковой медведь Потап. Топтыгин перестал слушаться хозяев и попросту стал им не нужен. Тогда они решили избавиться от зверя. Так он и появился в приюте. С Машенькой они стали жить парой в просторном вольере размером 9 на 12 метров.

С появлением новых постояльцев условия для них лишь только улучшались. Сейчас у каждого жителя есть своя берлога, где медведи могут даже залечь в спячку, большая игровая площадка, личный водоем. За здоровьем хищников пристально следят ветеринары.

- Вот такая замечательная игровая зона построена у наших гималайских мишек в приюте медведей «Кипарисово». Они уже оценили все игровые комплексы и мы можем с уверенностью сказать, что мишки очень довольны, - рассказали в приюте.

Игровая площадка для косолапых. Фото: Приют для медведей «Кипарисово».

Осложнилась ситуация еще и тем, что в конце 2017 года из новой редакции Красной книги исключили гималайских медведей. Такое решение приняло Министерство природы РФ. Тогда-то ученые-зоологи и забили тревогу, а на Дальнем Востоке резко сократилась популяция некогда краснокнижных животных – охота на диких зверей теперь официально разрешена. Помочь обитателям леса решили волонтеры из Приморья, создавшие приют для медведей.

Сейчас здесь живут девять медведей. У всех них почти одинаковая судьба. У кого-то родителей убили браконьеры, а их, маленьких медвежат, забрали с собой, отдавая потом знакомым как игрушку. Когда мишки вырастали, то становились обузой для хозяев. Так они и попадали в приют.

Кроме медведей в вольере с ними живут еще четыре степных волка.

- Волчат нам привезли еще летом в возрасте трех месяцев. Родились они в зоопарке в Амурской области, передали их нам бесплатно, - поведали в приюте.

В одном вольере с гималайскими медведями живут четыре степных волка. Фото: Приют для медведей «Кипарисово».

С самого детства малыши проявляли интерес к постояльцам вольера, пытались с ними играть, облизывать их. Сотрудники приюта отмечают, что относились волки к медведям как к вожакам. Последние в свою очередь тоже проявляли добрый интерес к малышам.

- Теперь вы можете видеть уникальный факт совместного существования гималайских медведей и степных волков у нас в приюте медведей «Кипарисово», - подытожили сотрудники.

В гости к хищникам частенько приезжают туристы со всего Приморского края. При посещении есть и свои правила. Так, к примеру, мишек нельзя дразнить - показывать еду, привлекать внимание животного и не отдавать корм сразу. Такие правила появились после того, как смотрители заметили несколько подобных случаев. Угощения хищники кстати любят. Больше всего им по душе дыня, арбуз, кедровые орехи, мед в банках, мед в сотах, сгущенка, кабачки, разные другие овощи и фрукты, тыква, желуди. Руководство приюта, кстати, настоятельно просит не вскрывать жестяные банки со сгущенкой. Это мишки могут сделать без труда и сами: они аккуратно дырявят банку и высасывают лакомство.

Также нельзя приезжать в приют со своими животными. Как утверждают специалисты, это стресс для обеих сторон. Был курьезный случай, когда в гости к медведем посетители приехали с попугаем.

Живут мишки за счет волонтеров, за счет пожертвований. Помощь оказывают как крупные организации, так и обычные посетители. В приюте есть кормушки, на которых указаны реквизиты для помощи. Также у приюта есть страницы почти во всех социальных сетях. Там волонтеры рассказывают о нелегкой судьбе хищников и дальнейшей жизни в приюте.

- В будущем, мы планируем построить приют, полностью приближенный к природным условиям. Большая свободная территория земли, лес, водоём, ограждения в виде скал, рва и прочих природных элементов – никаких клеток и решёток, - поделились своими мечтами сотрудники приюта.

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