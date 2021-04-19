В разваливающемся домишке в жутких условиях. Вдова ветерана Великой Отечественной войны оказалась узницей в собственном доме

Пенсионерка оказалась ненужной собственным детям. Фото: принтскрин видео.

В ветхом домишке, без коммунальных благ и должного ухода вынуждена жить вдова ветерана Великой Отечественной войны. О нищенских условиях существования пенсионерки, которой в этом году исполнится 90 лет, накануне Дня победы рассказал депутат муниципального комитета Надеждинского сельского поселения. На проблему оперативно отреагировали ответственные инстанции.

О пожилой жительнице села Прохладное стало известно благодаря соцсети. Душераздирающее видео, с бабушкой лежащей на стареньком диване в обшарпанной комнате, облетело интернет и привлекло внимание прокуратуры и следственного комитета Приморья. Как уверяет автор ролика, вместе с пенсионеркой живут ее сыновья. По словам соседей, мужчины сами уже в возрасте, к тому же любители выпить, один из них инвалид. Так что позаботиться о старенькой маме попросту некому.

– Прокуратура Надеждинского района уже организовала проверку после размещения в социальных сетях видео о ненадлежащих условиях проживания вдовы ветерана Великой Отечественной войны. По ее результатам будет дана оценка работе уполномоченных служб, соблюдению прав вдовы, а также исполнению обязанностей по уходу и содержанию за престарелой женщиной. В ближайшее время планируется посетить пенсионерку, – прокомментировала «КП-Владивосток» руководитель пресс-службы прокуратуры Приморского края Виолетта Дорожкина.

Соблюдение законодательства также проверит следственный комитет Приморья. Следователи выясняют, по какой причине женщина проживает в ветхом доме, непригодном для жилья и почему бездействуют местные власти.

– По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), – отметила пресс-служба ведомства.

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