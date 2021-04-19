«Они держали его и били, сейчас он кушает через трубочку»: в Приморье толпа школьников жестоко расправилась с семиклассником по приказу девочек

После избиения мальчик пережил две операции. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

«Они держали его и жестоко били. Это были старшеклассники, человек 7. Все это на глазах этих самых новеньких девочек, которые восторженно приговаривали: «Давай, бей еще». Сейчас мальчик лежит в больнице. У него сломаны нижняя и верхняя челюсти. Кушает он через трубочку…»

ЗНАКОМЬТЕСЬ, НОВЕНЬКИЕ

Сентябрь 2020 года. В 7 «Г» классе одной из общеобразовательных школ Владивостока появились две новенькие девочки, подружки. Семьи обеих переехали во Владивосток из Арсеньева. Новая школа, новая жизнь, новые знакомства. Однако переезд девчонок стал для остальных детей самым страшным кошмаром. Буллинг, плевки и публичные избиения, снятые на мобильный – это лишь малая часть.

ПЕРВАЯ ЖЕРТВА

Первый месяц девочки никак себя не проявляли. А вот потом начались жестокие игры. Примечательно, что все конфликты проходили в стенах школы.

- Начался жуткий ужас. Сначала был конфликт с другим мальчиком, когда они просто его запинывали и снимали все происходящее на камеру мобильного. Мальчик этот, воспитываемый бабушкой, с детства был приучен, что девочек бить нельзя. Ему прививали, что девочек надо уважать. Мальчикам ведь всегда говорят в таких ситуациях, что они неправы, и нужно понимать, что перед ними девочка. А вот после первого избиения все мы были в шоке. Дальше они переключились на девочек, пинали мою дочь и ее подругу, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» одна из родительниц 7 «Г» класса. У них же есть своя налаженная схема – цепляют по одному, прижимают и начинают просто терроризировать.

По словам родителей школьников, классный руководитель пыталась урегулировать ситуацию, чтобы помирить девочек и закончить эту истории с травлей. Однако все усилия не увенчались успехом, ведь мамы этих властных девочек якобы всячески поощряют их поведение и не видят в нем ничего противозаконного.

ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ

В итоге новый конфликт с новым избиением не заставил себя долго ждать. На этот раз итог всего оказался еще более серьезным. Девочки действовали не сами, а при помощи парней постарше. 14 апреля ученики 9 класса этой же школы проследили за мальчиком из 7 «Г», с которым у одной из девочек возникла словесная перепалка на уроке, и жестоко избили его.

- Никто из наших детей не мог тогда предположить, что все это закончится таким вот образом. Примерно 7 девятиклассников бежали от школы по лестнице вниз за одноклассником моей дочери. Вместе со взрослыми мальчиками бежали и наши новенькие. Все участники этого инцидента – ученики нашей школы. Они держали его и били. Толпой. А девочки при этом приговаривали, всячески поощряя удары парней. Дети все боялись их именно потому, что они встречаются с мальчиками постарше, - говорят родители.

Публичное избиение попало в объективы камер наружного видеонаблюдения, а мальчик после всего произошедшего оказался на больничной койке с серьезными травмами.

- У ребенка сейчас все очень плохо, он кушает через трубочку. Бедный мальчик, вы бы его видели. У него сегодня была вторая операция, будет еще и третья. На его лице просто нереальная гематома. Врачи диагностировали у него переломы верхней и нижней челюстей. От зубов там совсем ничего не осталось. Жутко, конечно. Думаю, что медицинская экспертиза все установит, - говорят родители.

Это стало последней каплей. Тем более, что еще ни одни кулачные бои, инициированные новенькими, раньше не заканчивались больницей. В дело вмешались правоохранители.

УРОК ВЗРОСЛЕНИЯ

Полиция Владивостока организовала проверку по факту избиения школьника. Чтобы установить степень тяжести вреда, проводится судебно-медицинская экспертиза.

- При выяснении обстоятельств произошедшего инспекторами по делам несовершеннолетних установлено, что на уроке у 13-летнего школьника произошел конфликт с одноклассницей. Об этом девочка пожаловалась своему другу-старшекласснику. Спустя несколько дней он совместно со своими приятелями решил отомстить обидчику. Подкараулив семиклассника около школы, подростки нанесли ему телесные повреждения, - сообщили в пресс-службе УМВД России пор Владивостоку.

Мама 16-летнего зачинщика драки привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Еще один из участников избиения, 15-летний школьник, уже состоит на профилактическом учете в ПДН.

Проверка продолжается. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Однако родители семиклассников рассчитывают на то, что девочек исключат из школы.

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