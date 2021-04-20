Во Врангеле отметили 50-летие Всесоюзной ударной комсомольской стройки – Восточный Порт

Компания АО «Восточный Порт», Фонд «Восточный Порт», гости и жители Врангеля с размахом отметили 50-летний юбилей начала Всесоюзной ударной комсомольской стройки (ВУКС) – Восточный Порт.

Торжества стартовали в Доме культуры посёлка чествованием ветеранов-первостроителей, вчерашних комсомольцев – юношей и девушек, по комсомольским путёвкам и по зову сердца приехавшим со всего Советского Союза на берега бухты Врангеля, чтобы построить самый могучий в стране порт-гигант, ранее невиданных масштабов. Начатые молодыми людьми великие свершения на берегу Тихого океана, сейчас продолжают их дети и внуки – наращивают и модернизируют производственные мощности на родном предприятии, осваивают новые технологии, уделяя при этом большое внимание охране окружающей среды.

Цикл мероприятий, посвящённых 50-летию ВУКС, продолжил субботник, организованный АО «Восточный Порт» в рамках ежегодной акции «Экомарафон». После бодрой разминки «Зарядка чемпионов», возглавляемой губернатором Приморья Олегом Кожемяко, команда портовиков, волонтёров Фонда «Восточный Порт» и жителей Врангеля, дружно провела уборку центральных улиц, высадила в скверах более сотни декоративных деревьев и кустарников.

Кульминацией празднования полувекового юбилея ударной комсомольской стройки в бухте Врангеля стал большой театрализованный концерт творческих коллективов Находки и Приморского края, организованный АО «Восточный Порт» и Фондом «Восточный Порт». К знаменательному событию стивидорная компания украсила улицы яркими кумачовыми знамёнами с праздничной символикой, возвела в центре микрорайона большую тематически оформленную сцену.

– Комсомольцы-первостроители Восточного Порта – это та золотая плеяда, которой нужно выразить не только слова благодарности, но и самим трудиться так, чтобы не было стыдно перед ними. Я уверен, что сегодняшние руководители АО «Восточный Порт», делают всё, чтобы он оставался мощным транспортным узлом на Дальнем Востоке, – отметил в приветственном слове к участникам праздника глава региона Олег Кожемяко. – Сегодня «Восточный Порт» – самый экологически чистый в стране он динамично развивается, а у его работников есть уверенность и в своем будущем, и в завтрашнем дне предприятия.

– Сегодня действительно замечательный праздник – 50 лет назад сотни молодых людей приехали к берегам бухты Врангеля, чтобы строить самый глубоководный, самый мощный порт на Дальнем Востоке. Одновременно с отсыпкой причалов строилась вся инфраструктура посёлка – дома, школы, детсады, больницы – всё это возводилось вашими руками, дорогие первостроители, – присоединился к словам губернатора управляющий директор АО «Восточный Порт», Президент «Фонда Восточный Порт» Вадим Байбак. – Сейчас в Порту ваше дело продолжают ваши дети и ваши внуки. Низкий поклон вам за всё!

Открывавшие праздник официальные лица смогли внести свою лепту в историю Врангеля, вместе с представителями основателей Восточного Порта приняв участие в художественной росписи городской стены в центре поселка. В создании элементов панно в морской тематике губернатору Олегу Кожемяко помогала одна из легенд первостроителей Восточного Порта Надежда Снытко (Жаворонкова), в 70-е годы прошлого века возглавлявшая передовую бригаду штукатуров-маляров. Весь день многочисленных гостей праздника радовали своими творческими, музыкальными и спортивными номерами Антонина Токликишвили и дуэт Brilliance, Владимир Сидоренко и Влад Стрюк, Ольга Мазитова и заслуженный коллектив Приморского края образцовый детский вокальный коллектив «Признание», народный ансамбль «Чхильсон», шоу-балеты «Мидэнс» и «Терция», команда по тхэквондо WTF «Восточник», другие коллективы и исполнители.

Также детям и взрослым не давали скучать разнообразные конкурсы с призами, шоу аниматоров и угощения. Ярким финалом праздника стал красочный дневной фейерверк, взметнувшийся в небо над центральной площадью Врангеля.

Стоит отметить, что участие в благоустройстве и общественной жизни Врангеля – давняя добрая традиция для градообразующего предприятия АО «Восточный Порт». Ежегодно стивидорная компания принимает активное участие в новогоднем оформлении Врангеля, тематическом украшении его улиц к Дню Великой Победы, организации мероприятий к значимым общегосударственным, общенародным и профессиональным праздникам. В числе 12-ти программ социального развития Фонд «Восточный Порт» реализует на территории Врангеля программу «Комфортная среда», цель которой – сделать микрорайон лучше и комфортнее для жизни людей.