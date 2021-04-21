Во Владивостоке отменили Первомайское шествие-2021, пасхальный Крестный ход и шествие Бессмертного полка

Шествие на 1 мая по Золотому мосту Фото: Сергей БАЛАНОВ

Из-за коронавируса майские праздники в Приморье будут не такими уж и праздничными, как мы привыкли.

«В 2021 году в Приморье решено не проводить первомайскую демонстрацию в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе. Здоровье жителей края – самый ценный ресурс, то, чем ни в коем случае нельзя рисковать. По этой же причине у нас не проводится традиционный Крестный ход на Пасху на центральной улице столицы региона, торжественное шествие Бессмертного полка на 9 мая», - сообщила заместителя директора департамента внутренней политики Приморского края Ольги Ивченко.

Однако некоторые мероприятия останутся неприкосновенными. Например, Парад Победы в честь 9 Мая. Он пройдет традиционно по центральной улице города с участием как пеших подразделений, так и военной техники. Репетиции парада уже начались в ночь на 20 апреля.

В этот же день состоится вечерняя культурная программа на набережной Спортивной гавани, где в 21:00 жителей и гостей Владивостока с праздником Дня Победы поздравит группа "Мираж", сразу после чего начнется красочный фейерверк.

Напомним, на сегодняшний день от COVID-19 умерло уже более 700 человек. Каждый день список заболевших пополняют все новые и новые приморцы. Остановить пандемию могла бы массовая вакцинация, но пока продвигается она крайне медленно. Прививку сделали не более 4% жителей края.