Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 апреля 2021 8:38

«Морось, туман и сильный ветер»: после летнего тепла Приморье снова окажется во власти холодного антициклона

По данным специалистов, вся следующая неделя тоже будет крайне нестабильной
Кристина ГРИНКристина ГРИН
КомментироватьОставить комментарий
Ухудшение погоды прогнозируется уже на этой неделе.

Ухудшение погоды прогнозируется уже на этой неделе.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

После трехдневной райской погоды, которая установилась в Приморье с начала этой недели, в крае снова ожидается серьезное похолодание. Погода продолжает демонстрировать нестабильный характер. Ухудшение прогнозируется уже в этот четверг.

- 22 апреля в континентальной части Приморья будет также тепло. Температуры воздуха в дневное и в ночное время будут повышаться. Днем в континентальной части будет до +18 +26 градусов. Погоду здесь будет определять поле повышенного атмосферного давления. Антициклон в это время сместится на север Японского моря. Это станет причиной изменения погоды в прибрежных районах Приморья, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» Марина Парфенова глава портала «Примпогода». - Он принесет с собой холодный воздух и усиление ветра. Очевидно, что из-за этого температуры воздуха будут падать, тем более, что во второй половине дня ветер усилится до 18 метров в секунду. Отсюда в прибрежной части края будет +9 +12 градусов.

По данным специалистов, в пятницу, 23 апреля, в прибрежных районах Приморья ожидаются осадки. Правда, их интенсивность совсем незначительная. Погоду испортит морось, туман и сильный ветер. Кстати, пятница станет самым холодным днем на этой неделе для прибрежных районов края. Температуры воздуха опустятся до +12 градусов. Затем погода ослабит хватку, и в регионе снова потеплеет, правда ненамного. В субботу будет +13 +15 градусов, а в пятницу до +18 градусов. Первый выходной станет самым теплым днем на этой неделе для прибрежных районов.

- Замечательная теплая погода ожидается в воскресенье и понедельник, но уже в среду все резко поменяется. Пик непогоды придется на четверг и пятницу, 29 и 30 апреля. Ожидаются дожди и похолодание. Пока неизвестно какой интенсивности будут осадки, но пока есть вероятность сильного дождя в среду, - резюмировали Марина Парфенова.

Кстати, 1 мая уже по сложившейся традиции будет пасмурно, прохладно и туманно. Вполне возможны осадки в виде мороси на побережье региона. Так что запасаемся дождевиками и терпением – будет мокровато.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

Общество: ВОПРОС ДНЯ