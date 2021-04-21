«Морось, туман и сильный ветер»: после летнего тепла Приморье снова окажется во власти холодного антициклона

Ухудшение погоды прогнозируется уже на этой неделе. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

После трехдневной райской погоды, которая установилась в Приморье с начала этой недели, в крае снова ожидается серьезное похолодание. Погода продолжает демонстрировать нестабильный характер. Ухудшение прогнозируется уже в этот четверг.

- 22 апреля в континентальной части Приморья будет также тепло. Температуры воздуха в дневное и в ночное время будут повышаться. Днем в континентальной части будет до +18 +26 градусов. Погоду здесь будет определять поле повышенного атмосферного давления. Антициклон в это время сместится на север Японского моря. Это станет причиной изменения погоды в прибрежных районах Приморья, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» Марина Парфенова глава портала «Примпогода». - Он принесет с собой холодный воздух и усиление ветра. Очевидно, что из-за этого температуры воздуха будут падать, тем более, что во второй половине дня ветер усилится до 18 метров в секунду. Отсюда в прибрежной части края будет +9 +12 градусов.

По данным специалистов, в пятницу, 23 апреля, в прибрежных районах Приморья ожидаются осадки. Правда, их интенсивность совсем незначительная. Погоду испортит морось, туман и сильный ветер. Кстати, пятница станет самым холодным днем на этой неделе для прибрежных районов края. Температуры воздуха опустятся до +12 градусов. Затем погода ослабит хватку, и в регионе снова потеплеет, правда ненамного. В субботу будет +13 +15 градусов, а в пятницу до +18 градусов. Первый выходной станет самым теплым днем на этой неделе для прибрежных районов.

- Замечательная теплая погода ожидается в воскресенье и понедельник, но уже в среду все резко поменяется. Пик непогоды придется на четверг и пятницу, 29 и 30 апреля. Ожидаются дожди и похолодание. Пока неизвестно какой интенсивности будут осадки, но пока есть вероятность сильного дождя в среду, - резюмировали Марина Парфенова.

Кстати, 1 мая уже по сложившейся традиции будет пасмурно, прохладно и туманно. Вполне возможны осадки в виде мороси на побережье региона. Так что запасаемся дождевиками и терпением – будет мокровато.

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