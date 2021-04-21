Кризис в "Экоальянсе" - угроза Байкалу

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Бурятии ход мусорной реформы напоминает кардиограмму при инфаркте: падение, выравнивание, снова падение. Каждое пикирование удивительным образом совпадает с активизацией «руководящих и направляющих» усилий региональных чиновников.

Один за всех

В республике, поделенной на три зоны, один региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) - ООО «Экоальянс». Других компаний с многолетним опытом в этой сфере, готовых работать в регионе с огромным количеством частного сектора, большими расстояниями, нехваткой полигонов ТКО и высокими природоохранными требованиями, просто не нашлось. «Экоальянс» выиграл конкурс по всем трем зонам и сделал все, чтобы стать для Бурятии своим: сменил иркутскую прописку на улан-удэнскую и даже логотип (трубящего слона на добродушного кумуткана).

Палки в колеса

С первых же шагов по бурятской земле регоператор оказался на перекрестье интересов, далеких от экономики и экологии. Генеральному директору Игорю Алексееву и его команде пришлось с боем добиваться от мэрии Улан-Удэ, возглавляемой Александром Голковым, передачи в аренду двух мусоросортировочных станций. Обе простаивали многие годы. С 1 января 2019 года сортировка мусора стала обязательной. Но коммунальное окружение экс-мэра упорно ставило палки в колеса регоператору.

Мучительно утверждали тариф на вывоз мусора для населения. Глава Бурятии Алексей Цыденов желал видеть его «социально ориентированным» и непременно ниже, чем в соседних регионах. Экономикой тут и близко не пахло, зато явственно веяло политикой: шла подготовка к выборам мэра и горсовета Улан-Удэ («Экоальянс все лето убирал свалки в городе по заявкам кандидатов, и эту работу никто не оплатил). Далее, с паузой в один год, неумолимо надвигался новый избирательный цикл: выборы в Госдуму РФ, Народный Хурал и самого главы Бурятии.

В итоге тариф со 110 - 120 рублей, указанных в конкурсной документации, «уронили» ниже 68 рублей в месяц с человека. Глава республики настоял на применении понижающего коэффициента для частного сектора. Хотя там, согласно исследованиям, проведенным в Бурятии, образуется больше отходов, чем в многоквартирных домах. Но их уравняли: вместо норматива 2,27 кубометра в год стали применять 1,99 кубометра. Все эти меры понизили рентабельность регоператора на 30% от общего тарифа.

Холодильники вместо контейнеров

Но и этим власти республики не ограничились, решив посильнее затянуть финансовую удавку на шее «Экоальянса». Регоператора обязали забирать мусор в частном секторе от каждого (!) дома. Это сотни километров ежедневного пробега мусоровозов с беспрерывными остановками!

Рискнем предположить, что руководством Бурятии двигала не столько забота о людях, сколько нежелание выделять бюджетные средства на обустройство мест цивилизованного сбора отходов.

В Иркутской области, например, в 2020 году было построено 2,7 тысячи площадок для 6,5 тысячи новеньких контейнеров. В этом году Министерство природных ресурсов и экологии Прибайкалья намерено предоставить муниципалитетам субсидии на сумму 185 млн рублей на эти же цели. А жителям сел и СНТ Бурятии приходится использовать самодельные конструкции, ржавые бочки или старые холодильники (если просто выложить пакеты или мешки с мусором, их раздербанят бродячие собаки).

Основной проблемой «Экоальянса» была и остается собираемость платежей. Власти Бурятии и тут «подсобили» - обязали регоператора оформлять на один лицевой счет (почтовый адрес) по одному человеку, если нет точных данных о количестве прописанных. А данных-то никто не предоставил. В феврале на совещании по вопросам обращения с отходами глава Бурятии просил МВД рассмотреть возможность предоставления обезличенных сведений до 5 марта, но, судя по всему, в силовом ведомстве Алексея Цыденова не услышали...

В итоге на 982 тысячи жителей Бурятии «Экоальянсом» открыто 373 тысячи лицевых счетов (в среднем по 2,6 человека на адрес), что не отражает реальную картину распределения потребителей.

Трудный старт

Несмотря ни на что команда Игоря Алексеева за короткое время на собственные средства выполнила ремонт двух МСС в Улан-Удэ и запустила одну из них. Вторая должна была начать работу в 2020 году. Были оборудованы места накопления отходов в районах республики, проведены торги по выбору перевозчиков, создан пул ответственных подрядчиков. Ни одно село не осталось без перевозчика. Часть партнеров «Экоальянса» занималась обеспечением сбора платежей. Совместно с регоператором содержали штат специалистов по работе с населением. Началась ликвидация стихийных свалок. Из дацанов и церквей мусор вывозили без оплаты.

Реформа сферы обращения с ТКО в Бурятии хотя и сложно, но стартанула, первые результаты были всеми ощутимы. Однако дальнейшее развитие в созданных республиканской властью жестких условиях невозможно без государственной поддержки регоператора. Тут уж, как говаривал Ходжа Насреддин, «либо падишах помрет, либо ишак сдохнет»...

Рейдерский захват?

Вопрос о привлечении инвестиций на сумму 400 млн рублей обсуждался с Правительством Бурятии. Учредители «Экоальянса», рыночная стоимость которого оценивалась в 800 млн рублей, готовы были передать инвестору долю в размере 50%, но вместо ожидаемых вливаний власти «помогли» регоператору... кредитом, еще более увеличив финансовую нагрузку на него.

При этом республика потребовала за выдачу госгарантии продать долю в размере 50% по номиналу (5 тысяч рублей) АО «Республиканский мусороперерабатывающий завод» (АО «РМЗ»), которым владеет Минимущества Бурятии. Ему же выдали госгарантию, под которую был получен кредит в Сбербанке, - 200 млн рублей. А уж после АО «РМЗ», накинув свою «комиссию», выдало заем «Экоальянсу».

За появлением нового совладельца предсказуемо последовали кадровые перемены: гендиректором регоператора стал Алдар Бальжиров. Создавшего компанию Игоря Алексеева «разжаловали» в советники.

Есть мнение, что такая схема была задумана группой влиятельных бизнесменов. Странно только, почему на это так отреагировали в Народном Хурале, ведь речь явно шла о рейдерском захвате. Тем более что для выдачи госгарантии необходимо согласие республиканского парламента.

Не странно ли, что Алдара Бальжирова, которого источники в Бурятии считают протеже вице-спикера Цырена Доржиева, молодого руководителя, который сумел привлечь 270 млн рублей в рамках поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса, очень скоро отодвинули от дел. Ему не довелось долго поработать в «Экоальянсе».

«Антикризисный» менеджер

В январе «главным по мусору» стал депутат Народного Хурала Дмитрий Дружинин. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Улан-Удэ» он поведал следующее: «Буквально за несколько дней до Нового года мне позвонил глава Республики Бурятия с предложением [возглавить «Экоальянс»]. Ситуация достаточно сложная, и Алексей Самбуевич попросил зайти и посмотреть систему изнутри» (цитируется по ИА «БМК»).

После назначения Дружинина «Экоальянс» вошел в глубокое пике. Новый гендиректор перестал платить перевозчикам мусора в районах, и они вынуждены были остановить работу. Сакральный праздник Белого месяца - Новый год по буддийскому календарю - Бурятия встретила с огромными мусорными кучами, фотографиями которых пестрят социальные сети.

В результате кадровой чистки «Экоальянса» от остатков работоспособной команды Игоря Алексеева никого не осталось и работа логистической, юридической и сбытовой служб оказалась завалена. Уволены специалисты по работе с населением в районах. Дебиторская задолженность выросла до 600 млн рублей.

Данные ГЛОНАСС о передвижениях мусоровозов засекречены: ни муниципалитеты, ни перевозчики, ни учредители не имеют к ним доступа (последним закрыли доступ и к бухгалтерии). Прокуратурой вынесено предписание о перерасчете платы за мусор, который фактически не вывозился. Публичные торги на оказание услуг по транспортированию отходов в 2021 году не были вовремя проведены. В документации тех, которые все же объявлены, эксперты ОНФ выявили нелепые ошибки и несоответствия территориальной схеме по обращению с ТКО.

В марте была остановлена МСС-2 в Улан-Удэ. После огласки вопиющего факта ее запустили вновь, а остановку объяснили «плановым ремонтом оборудования». Недавно назначенный вице-премьер правительства Бурятии Иван Альхеев с ходу посоветовал «Экоальянсу» закупить «мощные мусоровозы», что Дмитрий Дружинин тут же и сделал, обременив предприятие дополнительными расходами. Хотя собирается просить новую госгарантию под предлогом снижения ежемесячных платежей по ранее полученному займу.

Власти выделили регоператору бюджетную субсидию в 20 млн рублей, но ее не хватит даже на погашение долгов перед перевозчиками мусора.

Предмет торга?

Стали распространяться слухи, что по основателю «Экоальянса» Игорю Алексееву чуть ли не тюрьма плачет. Между тем при передаче дел от Алексеева Бальжирову никаких нарушений и злоупотреблений выявлено не было, а вот при передаче дел от Бальжирова Дружинину якобы нашлось нечто, компрометирующее Алексеева. Ну как такое возможно?!

На этом фоне очень многозначительно выглядят недавние переговоры в Иркутске, где Иван Альхеев и Дмитрий Дружинин встретились с представителями регоператора из соседнего региона - ООО «РТ-НЭО Иркутск». О чем шла речь, доподлинно неизвестно, но все чаще озвучивается мнение, будто чиновники Бурятии намеренно создали невыносимые условия для «Экоальянса», разносят его в клочья изнутри, шлют сигналы о возможных уголовных преследованиях, чтобы полностью «отжать» компанию и сделать предметом торга с крупной федеральной корпорацией. Ведь в Бурятии ждут больших федеральных денег - почти 1,5 млрд рублей по программе «Чистая страна».

После рандеву в Иркутске учредители бурятского регоператора поставили вопрос о досрочном прекращении полномочий Дмитрия Дружинина. Возможно, это единственный способ вывести «Экоальянс» из управленческого кризиса, а Бурятию - из хаоса в сфере обращения с отходами. Требуется срочное хирургическое вмешательство, и скальпель - в руках главы Бурятии Алексея Цыденова. Что он предпочтет: иметь дело с неподконтрольной ему федеральной корпорацией или сохранить жизнь региональной компании?

В случае очередной «врачебной» ошибки или бездействия властей «кардиограмма» регоператора может превратиться в прямую, означающую безвременную кончину, а восточный берег Байкала - в грандиозную свалку.