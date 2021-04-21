Владимир Путин в своей речь перед Федеральным Собранием сделал акцент на газификации Камчатки

В правительстве Камчатки прокомментировали заявление президента. Фото: Елизавета КАЛИНИНА

Президент РФ Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию поднял важную тему газификацию в регионах страны. Во время выступления президент сообщил:

«Для Камчатки нам нужно предусмотреть создание локальной газопринимающей инфраструктуры, чтобы надежно и на долгосрочной основе обеспечить газом жителей и предприятия Камчатского края».

Газификация Камчатки ведется уже много лет, и к сегодняшнему дню, например, в «Камчатскэнерго» доля газа в топливном балансе уже превысила 85%. То есть на долю угля и мазута на местных котельных и ТЭС приходится меньше 15%, но стоит тот же мазут таких космических денег, что на него приходится половина бюджета при закупке топлива.

Еще в 2010 году на Камчатке запустили газопровод с местных месторождений до Петропавловска-Камчатского, на запасов там оказалось меньше, чем планировали. Где взять газ? Выход нашли оригинальный: сейчас в бухте Бечевинская в 140 км от Петропавловска-Камчатского строят морской перегрузочный комплекс, сюда будут заходить танкеры-ледоколы, которые везут сжиженный газ с Ямала, чтобы перегрузить его на обычные танкеры и отправить дальше в Юго-Восточную Азию. Такая перегрузка должна сэкономить деньги на транспортировке. Вот отсюда и предлагают брать газ для полуострова.

Правда, есть еще одна проблема: как его доставить из бухты Бечевинская к основным потребителям в Петропавловск-Камчатский? От идеи строить еще один трубопровод отказались, сейчас планируется, что его будут перевозить морем непосредственно в Авачинскую бухту, но дальше и нужна инфраструктура, о которой говорил Владимир Путин.

Нужно построить станцию по перевалке сжиженного газа в Авачинской бухте. По словам министра по развитию Дальнего Востока, готовность построить такой перевалочный пункт выразила компания НОВАТЭК. А также нужна газораспределительная и регазификационная инфраструктура. Эта задача может лечь на плечи "Газпрома".

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов также уточнил, что понадобится судно-челнок. По его словам, реальную перспективу по реализации проекта по газификации чиновники видят уже в 2023 году. Вероятно, после акцента, сделанного президентом РФ, эти сроки вряд ли рискнут пересматривать.

Напомним, что в августе 2020 года губернатор Камчатки Владимир Солодов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на период с 2021 по 2025 год. Согласно этой программе будет построен газопровод-отвод и газораспределительная станция «Раздольный». Более того, соглашение подразумевает создание и межпоселкового газопровода от ГРС до поселка Раздольный, что в Елизовском районе региона. Все это даст возможность создать условия для газификации площадки «Зеленовские озерки» - территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Камчатка», а также поселка Раздольный. Кстати, на «Зеленовских озерках» намерены создать современную курортную зону, изюминкой которого станет круглогодичный тепличный комплекс.

По данным официального сайта ПАО «Газпром», уровень газификации на территории Камчатского края по состоянию на январь 2020 года составил 58,9%.

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