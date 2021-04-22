Бутылка сваренного во Владивостоке сакэ ушла с молотка в Японии за $40 тысяч

Фото: официальная страничка Русского дома в Фейсбуке

Недавно на аукционе Shinwa в Японии было продано одно из самых дорогих сакэ в истории человечества. Победившая ставка за напиток, сваренный в дороге из Владивостока до Москвы и обратно, в 8 раз превысила начальную цену, дойдя до отметки примерно в 40 тысяч долларов США. Уникальность этого «рисового вина» в том, что его создатель Хаято Морита решил первым в мире изготовить его на ходу, по пути добавляя дрожжи со всех мест остановки. Местом же эксперимента была выбрана Россия по двум причинам: достаточно лояльное в сфере изготовления слабоалкогольных напитков законодательство и …, как позже подтвердилось, неровные дороги, идеально справившиеся с перемешиванием напитка.

Фото: официальная страничка Хаято Морита в Инстаграм

«Сакэ, произведенное в путешествии за тридевять земель» ушло с молотка на специализированном винном аукционе Shinwa за рекордные 4,4 млн иен (около 40,7 тысяч долларов США) бизнесмену, пожелавшему сохранить свою анонимность. Само название напитка отсылает к томy, что оно было создано во время автопробега японского ресторатора Хаято Морита и его команды от Владивостока до Москвы.

Замешав в столице Дальнего Востока рис с водой и специальными заквасками, господин Морита и его команда на протяжении 9 тысяч 800 километров готовили напиток в бочке, тщательно отслеживая его состояние и добавляя ингредиенты с тех мест, что они проезжали. Таким образом, терруар сакэ (среда выращивания сельскохозяйственных культур, а он, по мнению Хаято Морита, бывает не только у вина) – вся Евразия. По мнению путешественника, сама глобализация и новые технологии предопределили появление такого напитка-космополита.

Истинно японская философия

Среди нововведений известного в стране Восходящего солнца инноватора в области кулинарии и ресторанного дела, Хаято Морита — использование картографических проекций на подаваемые блюда, разработка собственного бренда говядины «Морита», а теперь и сакэ, изготовленное в пути, для того чтобы найти новый неповторимый вкус и популяризировать японский напиток мире.

Хаято Морита, один из восьми лучших шеф-поваров Японии в 2021 году, по мнению Министерства сельского хозяйства страны. Два года назад, в 2019 году, он решил сделать что-то, что будет радовать и после смерти инноватора, когда он не сможет готовить свои блюда. Считая, что еда и сакэ всегда идут рука об руку, а напиток в мире незаслуженно недооценен, он посчитал своим долгом исправить эту несправедливость: приготовить «путешествующее сакэ», в которое войдет все лучшее из Евразии, и заодно приобщить к нему как можно больше людей во время автопробега через всю Россию.

Сказано — сделано. Пройден курс обучения ферментации сакэ, куплен фургон, куда предстояло установить мини-пивоварню, и сам чан для «рисового вина». В общей сложности на подготовку к необычной акции Морита потратил 10 лет и примерно 78 тысяч долларов (6 млн рублей) из собственных средств. А когда страна для эксперимента была выбрана, с визовыми формальностями и самим пробегом путешественнику услужливо помог Русский дом в Японии (фонд «Россотрудничество») и лично его представитель Игорь Титов. Кстати, японским гостям показывали и достопримечательности, а иногда и выручали ремонтом машины или топливом.

Фото: официальная страничка Хаято Морита в Инстаграм

«Насколько мне известно, создатели уже подали заявку в Книгу рекордов Гиннесса. Одна из этих бутылок и была продана 17 апреля на специализированном винном аукционе, опередив по цене все предложенные вина, в том числе самые именитые французские», — прокомментировал рекордную сделку Игорь Титов, активно принимавший участие в подготовке и проведении автопробега.

Сакэ как искусство

Морита ставил амбициозную цель: превзойти самое дорогое в мире вино, которое стоит 1 миллион иен (доллары) за бутылку. А потом еще добиться от компании признания ценности своего напитка и попросить у них виноград, чтобы сделать уже — «путешествующее вино». А ценность, по мнению Мориты, ему может придать лишь уникальная история создания.

«Если есть необычный эпизод о том, что произошло, когда вы были в пути, и вы расскажете это правильно, я уверен, что даже люди, которые никогда не пили сакэ, захотят его попробовать», — рассказывает японский шеф-повар.

Фото: официальная страничка Хаято Морита в Инстаграм

Вероятно, в том числе из-за больших затрат и множества ограничений, ожидаемая цена творения Мориты на аукционе в 4,6-7,4 тысяч долларов США его нисколько не смущала, ведь его блюда также стоят баснословных денег. Объясняет повар это тем, что на тарелке размером 30х30 см он подает «жизнь, которую отнял» у животных. Цена не снижается даже, несмотря на то, что такие произведения искусства не могут долго радовать глаз, а уж тем более стать активом и перепродаваться. Ведь и цветочные композиции тоже могут продаваться за 9 тысяч долларов США, даже если «умирают через неделю».

Кроме того, этот сакэ сделан с помощью дрожжей, собранных на маршруте протяженностью 9800 км из Владивостока в Москву. «Россия — это почти дикая местность. Есть места, где цветут подсолнухи так далеко, насколько хватит глаз. А есть красивое цветочное поле, где пчелы сами прилетают к Вам, когда Вы выходите на улицу», — поясняет господин Морита.

Однако все-таки пока Хаято Морита решил сделать паузу в деле «путешествующего сакэ», но он желает сохранить созданную «философию». «Я должен уйти, потому что есть люди, которые приняли вызов», — говорит он. Возможно, это связано с тем, что следующее путешествие с изготовлением сакэ, о котором мечтает Морита — из Токио в Бразилию на корабле — связано со сложностями — на море не происходит брожение, и нужно как-то эту проблему решать.