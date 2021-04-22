Спроси у доктора: что делать, если новорожденный малыш не может уснуть?

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Что делать, если новорожденный малыш не может уснуть? "Комсомольская правда" дает полезные советы, подготовленные экспертами Приморской детской краевой клинической туберкулезной больницы.

Прежде всего, внимательно понаблюдайте за его поведением. Так, уставший младенец, скорее всего, будет зевать, сжимать кулачки и беспокоиться. Важно сразу заметить эти признаки, и вовремя успокоить малыша: сделайте ему легкий массаж, это поможет успокоить ребенка.

Ношение в слинге, прижатым к вашему телу, покачивание на руках также будут способствовать быстрому сну младенца. И со временем, когда он подрастет, то научится постепенно успокаиваться и самостоятельно засыпать.

Помните, что материнский инстинкт лучше всего подскажет вам, как заботиться о новорожденном малыше. Не паникуйте, если малыш совсем не хочет спать, наберитесь терпения, ведь новорожденный ребенок не привык к расписанию сна и бодрствования.

Не забывайте перед сном искупать ребенка в теплой ванне, пусть этот ежедневный ритуал будет сигналом, что пора в постель.

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