Спроси у доктора: хотите быть успешным – следите за своей внешностью

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Красивое лицо- это ухоженное лицо. Помните, что наша кожа требует ежедневного ухода и регулярных восстановительных процедур. И чем старше мы становимся, тем интенсивней требуется уход. полезные советы по уходу за своей внешностью дает Роман Владимирович Винчель, врач-пластический хирург, кандидат медицинских наук Медицинского центра «ПримаМед+».

Выполняйте простые процедуры, которые помогут каждому стать здоровым, красивым и гармоничным.

Для поддержания эстетики и здорового внешнего вида необходимо:

1. Правильно и сбалансировано питаться.

2. Давать своему организму ежедневную физическую нагрузку.

3. Каждый день проводить уход за кожей лица и тела.

4. Регулярно проводить профессиональный косметологический уход.

5. По показаниям обратитесь к специалисту за консультацией по проведению эстетической операции в комплексе с профессиональным косметологическим уходом.

При соблюдении этих простых рекомендаций вы сможете сохранить здоровую и красивую внешность на долгие - долгие годы, а, значит, стать счастливым, ведь внешне привлекательные люди гораздо проще добиваются успеха в жизни, в работе, в бизнесе и других делах.

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