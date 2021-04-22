Спроси у доктора: как создать ребенку благоприятную атмосферу в семье

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«Дети сразу и непринужденно осваиваются со счастьем, ибо они сами по природе своей — радость и счастье», - писал Виктор Мари Гюго. Насколько комфортно ребенок ощущает себя в семье, настолько счастлив он будет. Психическое и физическое развитие ребенка напрямую зависит от атмосферы в семье.Советы дают эксперты Приморской детской краевой клинической туберкулезной больницы.

Как создать «благоприятную почву» для воспитания ребенка?

Для этого необходимо:

Каждый из родителей должен принимать активное участие в жизни семьи;

Всегда находить время, чтобы поговорить с ребенком;

Не оказывать на ребенка никакого давления, давая ему самостоятельно принимать решения;

Уважать право ребенка на собственное мнение;

Относиться к ребенку, как к равноправному партнеру, который пока что обладает меньшим жизненным опытом;

Всегда помнить, что залог семейного счастья в доброте, откровенности и отзывчивости.

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