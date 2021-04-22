Спроси у доктора: крепкое здоровье и долгая жизнь - что для этого нужно

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Все мы заботимся о своем здоровье и здоровье наших близких, ведь оно напрямую влияет на продолжительность жизни. Эксперты Владивостокского клинико-диагностического центра выделяют пять основных параметров, которые продлевают нашу жизнь.

Отказаться от курения.

Иметь в рационе овощи и фрукты – желательно более 400 г. в день.

Не увлекаться солью – суточная норма не более 5 г., включая соль в составе готовых блюд.

Не злоупотреблять алкоголем: риски смертности от всех причин достоверно повышаются при потреблении более 30 мл этанола в день, а потребление более 60 мл этанола считается опасным злоупотреблением.

Быть физически активным, для чего требуется не менее 1 часа в день ходьбы или, хотя бы, 30 минут интенсивной физической нагрузки ежедневно.

Соблюдение этих относительно простых правил четко ассоциируется со снижением смертности от всех сердечно-сосудистых заболеваний и повышением качества жизни.

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