Спроси у доктора: что важно знать о занятиях и фитнес-клубе

Фото: pinterest.ru

К занятиям в фитнес-клубе необходимо подходить основательно. Связано это с тем, что неподготовленный человек может навредить себе даже при выполнении элементарных упражнений. Как этого избежать, рассказывает Александр Иванович Дубиков, основатель и главный врач «Клиники ревматологии профессора Дубикова А.И.».

Самое главное – не превратить фитнес клуб в место, где вы приобретёте дополнительные проблемы с опорно-двигательным аппаратом. А это легко! Поэтому, запомните – залог успешных и безопасных тренировок – строгое методически правильное выполнение всех упражнений. Особенно, это касается упражнений с отягощениями. Консультируйтесь с инструктором. Требуйте оценить правильность выполнения упражнений!

Есть вопрос?

Задайте его экспертам. Отправьте ваш вопрос нам на электронную почту zr@phkp.ru, и мы подготовим ответ, а затем опубликуем его в разделе "Спроси у доктора".