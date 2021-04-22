«Кина» не будет, теперь официально. Фестиваль «Меридианы Тихого-2021» отменили

Фестиваль перенесли на следующий год. Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Масштабный кинофестиваль «Меридианы Тихого», который проводится ежегодно во Владивостоке, в 2021 году решили отменить. Сперва эта информация витала в воздухе на уровне слухов, но затем стало ясно – сведения достоверны. И это печально. За официальным комментарием на счет отмены фестиваля «КП-Владивосток» обратилась в правительство края.

- В текущем году в Приморье на осень уже запланировано масштабное мероприятие международного характера – первый международный театральный фестиваль, который пройдет под патронажем Народного артиста России Евгения Миронова. В этой связи принято решение перенести кинофестиваль «Меридианы Тихого» на следующий год, - рассказала Елена Бронникова, министр культуры и архивного дела Приморья, а также заместитель председателя правительства.

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