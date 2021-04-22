Оттянули УАЗом от огня: два героя на пожаре в автосервисе спасли мужчину и пять автомобилей

Пожар удалось потушить быстро Фото: Артем КИЛЬКИН

В ночь на 21 апреля сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Приморскому краю заметили открытое пламя в автомастерской по улице Лермонтова в пригороде Владивостока. Передав информацию в пожарную часть и дежурному пульта централизованной охраны ОВО, старшие прапорщики полиции Владимир Романов и Иван Марусов сами проникли в задымленное помещение – а вдруг там люди? И не ошиблись.

В одной из комнат автосервиса наши герои обнаружили спящего человека. Медлить было нельзя, человек явно уже успел наглотаться угарного газа и, скорее всего, сам бы уже не проснулся. Росгвардейцы вдвоем смогли поднять и вынести мужчину на улицу, а там сами же оказали ему доврачебную помощь и вызвали бригаду «скорой».

Один из героев этой истории, старший прапорщик полиции Владимир Романов, рассказал корреспонденту «КП», что отдал службе 17 лет. Сам он признается, что пришел в правоохранительные органы не для того, чтобы «спасать людей», все более прозаично: такую работу выбрал по совету отца. Да и сейчас в своем поступке Владимир не видит ничего героического и уверен, что так поступил бы каждый.

«Да, страшно было идти в горящее помещение, но это моя работа, я знал, что она сопряжена с рисками. Мужчина уснул в автосервисе, обычно в таких случаях происходит отравление углекислым газом и люди могут просто не проснуться. Он был в шоке, конечно, но счастлив», - говорит Владимир Романов.

Старшие прапорщики полиции Владимир Романов и Иван Марусов. Фото: пресс-служба Росгвардии

Но и на спасении человека подвиги не закончились. Чтобы освободить проезд для пожарной техники и обезопасить припаркованные рядом автомобили, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, используя стальной трос, отбуксировали патрульным внедорожником на безопасное расстояние 5 машин. Прибывшим на место происшествия пожарным расчетам лишь осталось оперативно ликвидировать очаг возгорания.

«Машины мы отбуксировали не столько для того, чтобы освободить проезд технике, она вполне проехала бы и без этого, – рассказал Владимир Романов. – Мы спасали чужое имущество, и я уверен, что так на моем месте поступил бы любой, у кого была бы возможность».