Большой дрифт возвращается: организаторы РДС анонсировали новый сезон соревнований

Владивосток вновь примет крупнейшие в стране соревнования по дрифту – Российскую дрифт-серию. Спортсмены и болельщики откроют сезон 2021 года 8 мая на «Приморском кольце». В этом году РДС на Дальнем Востоке ожидает ряд коренных изменений: изменятся правила, состав судейской коллегии и, что интересно, даже название, отныне соревнования именуются RDS Asia. Неизменным останется место проведения мероприятия – «Приморское кольцо». О трансформации, сложностях и долгожданной встрече с болельщиками рассказал один из организаторов RDS Asia Анатолий Аксюточкин.

ОТ РДС-ВОСТОК К RDS ASIA

- Анатолий, как и почему соревнования изменили своё название?

- В 2019 году мы провели десятый, юбилейный сезон РДС-Восток. В какой-то момент стало понятно, что РДС-Восток рос, рос и вырос, пришла пора трансформироваться во что-то иное. А так как мы находимся в Азиатско-Тихоокеанском регионе, то планы по привлечению сюда пилотов из азиатских стран – это было очень логично, своевременно и актуально. Было бы странно нам здесь смотреть на запад и стремиться на запад, если мы во Владивостоке даже просыпаемся раньше Страны восходящего солнца. Готовя трансформацию в RDS Asia, мы вели переговоры со спортивными менеджерами и пилотами из азиатских стран. Им Российская дрифт-серия очень интересна, ведь это сейчас один из ведущих чемпионатов в мире. Но Москва для многих тоже далека, потому им интересно именно наши, дальневосточные соревнования. И эта трансформация из дальневосточного чемпионата в азиатский произошла бы в полном объёме ещё год назад, если бы не события 2020 года. И вот сейчас мы уже вроде бы можем проводить мероприятия, в ограниченном формате, но можем. Однако иностранных пилотов мы ещё пригласить не имеем возможности в связи с тем, что границы закрыты. Да, мы взяли курс на Азию, но, скажем так, прыгнуть во весь рост ещё пока не имеем возможности.

- Не было мысли дождаться открытия границ и через год сделать мероприятие в полном формате?

- Мы это и сделаем, обязательно! Но это же не значит, что ещё один год мы должны жить без дрифта вообще. Хватит, я считаю, достаточно. Шаг вперёд мы уже сделали и останавливаться не хотим.

НОВЫЙ СЕЗОН – НОВЫЕ ПРАВИЛА

- Изменятся в этом году и правила проведения соревнований?

- Да, задумывая эти изменения, мы преследовали две цели: увеличить количество заездов и повысить динамику мероприятия. Таким образом мы пришли к новой сетке соревнований. Не скажу, что она сложнее для пилотов, она, прежде всего, будет более интересной для зрителей, ведь количество заездов увеличится. Мы сократили до минимума количество пауз, в том числе и технических. Так, например, пилоты будут возвращаться на старт незамедлительно после предыдущего заезда. То есть мы делаем всё, чтобы соревнования стали более динамичными. Но на этом мы не остановились и ввели ограничения для пилотов: теперь каждый спортсмен может иметь только 10 покрышек на один этап. Этого мало, но тем интереснее, ведь теперь пилотам и их командам придётся выбирать тактику – в каком-то заезде экономить резину, в каком-то, наоборот, ставить новые покрышки и ехать во всю мощь. Похожий принцип есть в Формуле 1, на мой взгляд, это очень повышает зрелищность.

СУДИТЬ БУДЕТ ЦАРЬ!

- На днях в инстаграм-аккаунте RDS Asia появился пост о том, что в мероприятии примет участие известный дрифтер Аркадий Цареградцев (в дрифтерской тусовке его скромно именуют «Царём»). «Царь» выступит в роли судьи?

- Да! Аркадий Цареградцев, пожалуй, самый популярный в России, да и не только в России гонщик. Его знают даже люди далёкие от автоспорта. Так что это такой своеобразный подарок от нас всем болельщикам – мы даём не только возможность насладиться классным дрифтом, но и познакомиться, пообщаться с культовой фигурой в мире автоспорта. Разумеется, судить Аркадий будет не один, но всю коллегию судей мы представим чуть позже.

Сейчас точно могу сказать, что будет классно! Да, за год мы забыли, как это сложно – делать соревнования такого уровня. Но вместе со зрителями мы восполним этот пробел под названием «2020». Мы полны оптимизма, иначе ничего бы и не было!

Подробнее на сайте.

Официальный тизер соревнований.