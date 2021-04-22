На Чукотке главврач медцентра заказал доставку наркотиков прямо на работу

Вместо лекарств или пациентов в медцентр доставляли запрещенные вещества Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный врач Центра гигиены и эпидемиологии на Чукотке с другом заказали гашиш и амфетамин с доставкой. Куда привезти столь подозрительный груз? Не придумали ни чего лучше, как указать местом получения адрес самого медцентра. Однако вместо посылки к покупателям пришли сотрудники правоохранительных органов.

По версии следствия, в ноябре 2019 года главный врач филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии», договорившись с другим жителем Чукотского автономного округа, заказал из Санкт-Петербурга по интернету запрещенные вещества — гашиш и амфетамин, в качестве получателя указав учреждение здравоохранения.

Однако «любители кайфа» потерпели фиаско: посылка находилась под контролем сотрудников правоохранительных органов, и наркотик был изъят оперативниками в пути. Вместо вручения «ценного груза» подозреваемых задержали, а по результатам обыска по месту их работы выяснилось, что как минимум одна удачная незаконная покупка состоялась — было найдено психотропное вещество.

Далее оперативники провели обыск по месту работы подозреваемых, в ходе которого обнаружили психотропное вещество, которое было успешно приобретено по той же схеме ранее. В случае обвинительного приговора на предстоящем суде двоим жителям Чукотки грозит до 10 лет лишения свободы по статьям 30 и 228 УК РФ.

Приобретались вещества без цели сбыта, но в данном случае речь идет про крупный размер. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение, вскоре уголовное дело направят в Чукотский районный суд. В случае, если суд признает жителей округа виновными, им могут лишить свободы на срок от трех до десяти лет, также им может грозить штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере дохода за период до трех лет и ограничением свободы до одного года.