Спроси у доктора: что важно знать о беге

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В последние годы бег приобрёл невероятную популярность. Бегут все: по городу, по лесу, на беговых дорожках. Мало кто знает, что бег опасен для здоровья коленных суставов. Советы дает Александр Иванович Дубиков, основатель и главный врач «Клиники ревматологии профессора Дубикова А.И.».

Очень легко повредить колени при бесконтрольном самостоятельном упражнении бегом. Можно ли этого избежать? Есть два непременных условия обеспечения безопасности бега и усиления пользы от занятий им: первое условие – грамотная постановка техники бега (обратитесь к профессионалам в области бега), а второе условие – грамотный подбор обуви для бега!

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