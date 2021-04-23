Спроси у доктора: в каких случаях рекомендуется удаление вен на ногах

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Андрей Геннадьевич Григоренко, хирург, флеболог, основатель «Клиники доктора Григоренко» рассказывает, когда рекомендуется удаление вен на ногах.

Если вена расширена неадекватно, то есть она больше нормы в два-три раза, чаще всего это бывает при варикозной болезни. Это значит, что ваш клапанный аппарат не работает, кровь не идёт на переработку, а остаётся в ноге. И это опасно!

Поэтому вена должна быть удалена. Каким способом, решит доктор на приёме. Но если давление в поверхностных венах будет превышать норму многократно это опасная бомба, которую вы носите, не подозревая об опасных следствиях, которые могут быть. Обратитесь к хирургу-флебологу своевременно.

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