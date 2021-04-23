Спроси у доктора: что делать если возникла непреодолимая тяга к сладкому

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Обратите внимание на ряд причин, которые могут вызвать у вас непреодолимое тягу к сладкому. Советы дают эксперты Приморской детской краевой клинической туберкулезной больницы.
Ваша головная боль проходит, после съеденной конфеты, возможно у вас нарушено кровоснабжения. По этой причине организму может не хватать глюкозы.
При недостатке хрома и злоупотреблении сладким - хрома становится еще меньше, а к сладкому тянет еще больше. Основные симптомы нехватки хрома: постоянное чувство голода, обильное потоотделение, хроническая усталость, головокружение.
Если вам постоянно хочется шоколада, это может быть недостатком магния.
При инсулиновой резистентности происходит сбой: инсулин вырабатывается, однако глюкоза в клетки проникнуть не может, поскольку становится устойчивой к его действию.
При этих симптомах обязательно следует обратиться к врачу для установления истиной причины зависимости от сладкого.
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