Спроси у доктора: полезно ли принимать биодобавки

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Полезно ли принимать биологические добавки, содержащие гиалуроновую кислоту, коллаген, глюкозамин, хондроитин и прочие «защитники хряща»? Советы дает Александр Иванович Дубиков, основатель и главный врач «Клиники ревматологии профессора Дубикова А.И.».

Очень популярен миф о пользе БАДов для защиты суставов при интенсивных занятиях различными видами спорта.

Во-первых, ни один БАД никогда не проходил серьёзных клинических исследований, доказавших его эффективность.

Во-вторых, никто не исследовал эффективность гиалуроновой кислоты и коллагена принимаемых в виде капсул, порошков.

В-третьих, сырье, из которого изготавливают БАДы для суставов – низкого качества и низкой биологической доступности.

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