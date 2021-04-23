Спроси у доктора: как помочь иммунитету

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Задумывались ли вы о том, какую огромную работу ежедневно проделывает наш организм, в котором согласованно функционируют различные органы и работают системы поддержания жизни. Но наступает время, когда организм дает сбой и ему нужна помощь. Как помочь своему организму, рассказывают эксперты Приморской детской краевой клинической туберкулезной больницы

Что нужно сделать?

Для полноценного восстановления необходимо спать 7-8 часов. Старайтесь следовать этому правилу.

Чтобы легко просыпаться, не перегружайте свой ужин тяжелой пищей, отдавайте предпочтение легким блюдам (салат, рыба, нежирное мясо).

Не забывайте про активный образ жизни.

Употребляйте витамин D, он является главным помощником в укреплении иммунитета. Этим витамином богаты жирные сорта рыб и печень трески.

Помните, что главное – это регулярность! Ежедневно следуйте этим правилам, и тогда результат не заставит себя ждать, и ваш иммунитет защитит вас от болезней.

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