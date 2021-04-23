Эпоха COVID отступает. Самый крупный ковидный госпиталь на Дальнем Востоке возвращается к обычной жизни

Госпиталь проработал в бешеном режиме ровно год. Фото: Кристина ГРИН

ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Самый крупный на Дальнем Востоке ковидный госпиталь, который был развернут на базе Владивостокской клинической больницы №4, с 26 апреля прекращает прием новых пациентов, зараженных коронавирусом. Это ли не говорит о том, что эпоха ковида ушла, и болезнь наконец по-настоящему отступает. Более того, уже 4 мая больница снова вернется к своей работе и будет функционировать по своему штатному профилю.

– Дальзаводская больница постепенно возвращается к привычному режиму работы. Сегодня в стационаре находятся 38 пациентов, из которых девять – в отделении реанимации и интенсивной терапии. По плану с 26 апреля мы прекращаем прием новых пациентов, занимаемся выпиской и переводом тех, кто еще нуждается в стационарном лечении, в другие госпитали. Проведем санитарно-эпидемиологическую обработку помещений и с 4 мая планируем открыть стационар по профилям больницы – терапевтический, кардиологический, неврологический и хирургический. Возобновит работу сердечно-сосудистое отделение, куда госпитализировали с инсультами пациентов из Ленинского и Первомайского районов. Откроются отделения реабилитации, гериатрии и паллиативной помощи, - говорит Елена Новицкая, главный врач больницы.

Кстати, решение о том, чтобы открыть ковидный госпиталь на базе больницы, было принято 25 апреля 2020 года. То есть самому крупному ковидному госпиталю на Дальнем Востоке без двух дней год.

- Инфекционные заболевания не являются профилем больницы и такого отделения никогда не было. Но на момент начала эпидемии было принято правильное решение перепрофилировать именно многопрофильную больницу под ковидный госпиталь, потому что мы в итоге и оперировали пациентов, и проводили продленную заместительную почечную терапию пациентов с почечной недостаточностью, и занимались лечением инсультов, инфарктов и послеоперационных осложнений, - говорит главврач больницы.

Госпиталь был развернут в рекордно кратчайшие сроки – три дня. За это время всех пациентов вывезли в другие стационары, провели разводку кислорода по палатам и организовали шлюзы между «красной» и «зеленой» зонами. Мощность стационара составляла 310 коек. После перепрофилирования в госпитале появились дополнительные места, а количество коек увеличилось до 450. В итоге за этот год стационар принял 9 102 пациента с подтвержденным диагнозом на COVID-19.

«СОМНЕВАЕШЬСЯ НА СЧЕТ ВАКЦИНАЦИИ, ПОСМОТРИ НА ОКНА ГОСПИТАЛЯ»

Тем не менее, на сегодняшний день, согласно статистике, жители Приморья еще заражаются коронавирусом. Теперь заболевших пациентов будут направлять в другие инфекционные отделения стационаров города. Но есть тревожные сообщения о страшной третьей волне эпидемии. Пока неизвестно, насколько опасения оправданы, но уже сейчас хочется знать, как быстро больница сможет снова перевоплотиться в ковидный госпиталь.

- До конца года мы не планируем менять внутреннюю планировку помещений, движение персонала, логистику материалов. Мы пока не можем сказать, что пандемия закончилась и заболевание побеждено. Поэтому в любой момент готовы снова развернуть госпиталь и оказывать помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, - отметила Новицкая.

Кстати, в Дальзаводской больнице развернут прививочный пункт для вакцинации населения от коронавируса. Для этого необходимо взять с собой паспорт, полис и СНИЛС.

- Когда люди сомневаются, стоит ли им прививаться, мы всегда предлагаем посмотреть на окна госпиталя, где видно наших сотрудников в костюмах и средствах индивидуальной защиты, представить пациентов на аппаратах ИВЛ. Сегодня вакцинация – самый безопасный вариант защиты организма, - говорит главврач. - Мы не видим привившихся с сильными побочными эффектами и осложнениями. Среди наших пациентов нет ни одного, кто заболел бы будучи привитым. Это ответ на вопрос о том, нужна ли вакцинация.

Во время пиковой нагрузки, в ноябре и декабре, госпиталь расходовал до миллиона литров газообразного кислорода – такая была потребность.

- Мы привлекали студентов-медиков, призывали другие медорганизации прийти на помощь ковидным госпиталям. В общей сложности мы приняли около 300 новых сотрудников. По штатному расписанию больницы в обычном режиме трудятся около 500 специалистов. Сегодня все специалисты вернулись на свои рабочие места, студенты – на учебу, мы – к своему обычному кадровому составу. Часть новых сотрудников влились в коллектив больницы. Сегодня я с уверенностью говорю, если придет беда, каждый сотрудник больницы готов встать, надеть костюм, средства защиты и идти в «красную» зону, лечить людей, спасать жизни, - резюмировала Новицкая.

Напомним, что в Приморье продолжает действовать масочный режим, это значит носить маски и соблюдать социальную дистанцию обязательно для всех без исключения.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14