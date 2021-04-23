«Есть запрос благоустроить центральную площадь Владивостока». Главный по городским скверам обозначил сроки

Салават Галиев рассказал, когда во Владивостоке могут полностью осовременить центральную площадь. Фото: Андрей Михайлов

В эфире радио "Комсомольская правда - Владивосток" руководитель дирекции общественных пространств Владивостока Салават Галиев рассказал, что уже к ноябрю 2021 года площадь Борцов Революции может получить современный облик. Это может произойти в том случае, если дирекция получит дополнительное финансирование в рамках подготовки к ВЭФ-2021.

- Сейчас есть асфальтовое пятно и огромная «дыра в будущее», которая закроется к сентябрю. Пока запланированы деньги только на сам сухой фонтан и благоустройство покрытия, которое сейчас испорчено. Но в рамках подготовки к ВЭФ-2021 есть высокая вероятность того, что мы получим дополнительные финансы для восстановления и благоустройства всей центральной площади. Само строительство сухого фонтана спровоцировало большую дискуссию среди экспертного сообщества о том, как именно должна выглядеть обновленная площадь. Конечно, это требует большой проработки и дискуссии с привлечением историков и специалистов, чтобы попасть в ту самую точку. Но сам механизм такого обсуждения уже запущен, - сказал Салават Галиев.

Вместе с этим Салават Галиев рассказал, что сейчас обсуждается вопрос, как восстанавливать покрытие площади. Будет ли это асфальт, брусчатка или даже гранит, по словам руководителя дирекции, сейчас решают городские архитекторы. В то же время есть большая вероятность того, что по завершении строительства фонтана у всей площади Борцов Революции появится новое покрытие.

- Сейчас мы обсуждаем, будет ли площадь вымощена гранитом или брусчаткой. Скорее всего, к сентябрю мы всю площадь переложим на брусчатку - пока это самый выигрышный вариант. Сам асфальт, как покрытие, применим, но все зависит от функции. Например, для той же ярмарки это хороший вариант исполнения, а в рамках современных тенденциях он уже выглядит не так хорошо. Брусчатка же будет сочетаться и визуально и эстетично. Кстати, у всех есть четкое понимание, что исторический контекст площади и памятника должны сохраниться, все нужно рассматривать комплексно. Это значит, что здесь не появится ни подземной парковки, ни каких-либо торговых центров, - заявил Салават Галиев.

Мнение горожан порой играет ключевую роль в проектировании общественных пространств. По мнению Салавата Галиева, не важно, что ты делаешь: реконструируешь сквер на придомовой территории, или меняешь облик центральной площади. Мнение жителей имеет приоритетное значение.

- Практика обсуждения с горожанами проекта на общественных слушаниях сохранится. Любые предлагаемые изменения центральной площади Владивостока будут вынесены на народное обсуждение. Обнаруженный туннель никак не повлияет на сроки завершения работ по строительству сухого фонтана. Это значит, что к 1 сентября будет сдан фонтан и произведено частичное благоустройство площади. Если мы получаем дополнительное финансирование, я думаю, к 1 июня появится дизайн-проект будущего облика центральной площади, с которым вы выходим к горожанам и экспертному сообществу на обсуждения. В этом случае мы примерно к 1 ноября закончим приводить площадь в порядок, высадим деревья и установим малые архитектурные формы, а также освещение, - говорит Салават Галиев.

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