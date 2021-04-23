Киношная романтика vs суровая реальность: что и как снимает «Мосфильм» во Владивостоке

Съемки фильма возле кинотеатра Океан Фото: Вадим ПОПОВ

Многие думают, что снимать кино просто, а сниматься – весело. Но так ли это? Остается ли та самая романтика, о которой иногда пишут, после 12-часовой ночной смены, во время которой льет дождь, проезжающие машины наглым образом срывают дубли, а освещения категорически не хватает? В настоящее время в столице Приморья снимают фильм с одноименным названием, и корреспондент «КП – Владивосток» воспользовался шансом выяснить подробности о жизни за камерой.

РАЗРУШАЯ СТЕРЕОТИПЫ

На самом деле это только в интернете звучит все красиво: «я стал актером и теперь снимаюсь в кино» или «меня взяли в массовку, через полгода ты сможешь увидеть меня на экране в кинотеатре». Люди представляют себе большие трейлеры, вкусную еду и всяческие блага цивилизации. А по факту на локации, где проходит съемка, моросит дождь, поддувает ветер, актеры и массовка стоят на улице, томительно ожидая своей очереди просто пройти перед камерой, есть приходится на улице, а туалет располагается в специально оборудованном грузовике, до которого еще надо дойти. Посмотришь на все это, и сразу вся киношная романтика растворяется, как утренние туманы Владивостока.

Прохожие попадают в кадр и с трудом удерживаются от того, чтобы посмотреть в камеру Фото: Вадим ПОПОВ

Когда идешь на локацию, где снимают кино, ожидаешь наткнуться на раскладной стул с надписью «режиссер» на спинке. Так вот – его там нет. И «дирижер» съемок не разваливается в нем с мегафоном, через который постоянно кричит и отдает грозные распоряжения. Режиссер-постановщик Антон Борматов сидит под последним навесом, где стоят насколько ноутбуков, на экранах которых видно все, что попадает в объектив камеры. Именно через мониторы и с помощью раций он и контролирует работу всех, кто задействован на площадке. Мужчина часто подскакивает, чтобы что-то подсказать актерам, поправить их действия, показать, как он видит ту или иную сцену.

Журналисты «Комсомолки» застали один такой момент: Антон вскочил со стула, подбежал к актерам, запрыгнул на парапет, начал вышагивать по нему, постоянно жестикулируя и потрясывая сценарием в руках, что-то слишком активно объяснял съемочной команде. Продюсер фильма Галина Шадур отметила, что это привычная картина.

– И вот так он будет всю смену бегать и «наматывать» километры, – отметила Галина. – Посмотришь, и сказка исчезает.

Актриса на парапете Фото: Вадим ПОПОВ

НЕПРОСТАЯ ИСТОРИЯ «ЧЕЛОВЕКОВ»

Рабочий график у кинематографистов ненормированный, и это один из самых тяжелых моментов. Сложно быть бодрым, когда ты приступаешь к работе в 19 часов, а заканчиваешь только в семь утра.

– Это квест на выживание. У нас 12-часовой рабочий день и шестидневная рабочая неделя. Это непростая история. Ночные съемки, как вы понимаете, это достаточно тяжело, тяжелее, чем дневные, – объясняет продюсер. – Мы же «человеки». Сколько бы ты не заставлял себя днем поспать, и даже если ты приходишь под утро и немедленно ложишься спать, все равно ритм сбивается.

Прервать этот процесс может только одно – непогода. В ночь, когда «Комсомолка» пришла на съемки возле ротонды на улице Набережной, стоял небольшой туман и дули привычные апрельские ветра.

Главные герои встретились на краю земли Фото: Вадим ПОПОВ

– Что заставит вас остановиться?

– Если будет ливень, то он помешает съемкам, – кивает Галина Шадур.

Когда начал накрапывать мелкий дождь, вся съемочная группа натянула на себя капюшоны и достала зонты, актеры массовых сцен только застегнулись, и все продолжили работать.

Работа ночью – не «разовая акция», а полноценная и отработанная схема, если того требует сюжет. Так, у съемочной группы с Мосфильма было запланировано около четырех ночных смен подряд, после чего они вернулись к съемкам днем без перерывов, ведь единственный выходной тоже по плану.

Трейлер для артистов Фото: Вадим ПОПОВ

Сами съемки – процесс долгий и не такой радужный. И он заранее распланирован. Если вдруг у киношников возникнет необходимость переснять какую-то сцену, то они без каких-либо особых проблем могут позволить себе выделить на это еще один день.

– Есть календарно-обстановочной план, где расписан каждый день с учетом всех факторов, – пояснила продюсер.

Конечно, непредсказуемая владивостокская погода может внести коррективы, но пока что больших неприятностей с этим не возникало. Антон Борматов сказал, что им нужно было повторить некоторые сцены, но они с этим успешно справляются.

СЛУЧАЙНЫЕ МГНОВЕНИЯ И СОРВАННЫЕ ДУБЛИ

– Все, что вы видите в кадре, организованно, – заметила Галина Шадур, понизив голос после фразы помощника режиссера «Камера идет!» в мегафон и стука «хлопушки».

С начала смены выделяется около полутора-двух часов на подготовку локации. Это значит, что должен приехать «караван» машин - грузовиков и вагончиков, отданные под костюмерную, гримерную, актерский и режиссерский трейлеры, туалет, осветительный транспорт - и развернуться на какой-то свободной площадке. Затем устанавливаются палатки непосредственно возле места съемок, расставляется техника, протягиваются провода и подключается вся аппаратура.

– Все нужно правильно расставить и разложить, провода подключить. Пока это не подключено, мы не можем одеть и загримировать артистов, – уточнила продюсер.

Мобильная костюмерная

Кстати, в этом плане администрация Владивостока идет навстречу московским гостям: помогает с транспортом, локациями, полицией, даже ОМОН подключали для того, чтобы снять какую-то сцену. (Продюсер и режиссер решили оставить сюжет в секрете.) На локации обязательно присутствует режиссер-постановщик, его помощник, второй режиссер, звукорежиссер, операторы, осветители и другие. Галина Шадур, как продюсер, обычно присутствует на площадке, однако, говорит откровенно, она может и уйти, если видит, что все идет хорошо.

Когда все готово, то начинаются съемки. Каждое действие выверено, каждый человек в кадре не случаен – это всегда актеры массовки, которым, кстати говоря, платят 700 рублей за одну рабочую смену.

Если обычные горожане подходят к локации, то специальный человек просит их не смотреть в камеру, чтобы не сорвать дубль.

Любопытные зрители Фото: Вадим ПОПОВ

– Но все всегда смотрят, – в один голос говорят на площадке.

Иногда прохожие не просто рассматривают актеров и съемочную группу, но и целенаправленно лезут в камеру. Всех вежливо, но настойчиво просят отойти.

– Но в Москве, если просишь остановиться на минутку и подождать, люди грубо реагируют, могут толкнуть в грудь. Ситуации бывают разные, даже во Владивостоке. Снимали возле одного ресторана, пришли молодые люди, которые были в неадекватном состоянии. Они приставали к нам, кричали, полезли в драку с нашим замдиректора…

Кстати, никакой охраны на съемках нет, если возникает проблема, то 55 человек решают ее сами.

– Нас тут много, – смеется Галина Шадур. – Но если надо, мы вызовем полицию.

Сорвать дубль могут и водители. Некоторые владельцы автотранспорта считают своим долгом посигналить как можно громче, когда они проезжают мимо. За полтора часа работы любителей таких «шуток» собралось аж пять человек.

Поэтому процесс съемок такой долгий, а попыток так много.

Ждите наш город на больших экранах Фото: Вадим ПОПОВ

Примерно 23-24 апреля съемки во Владивостоке должны закончиться. Москвичи вернутся к себе, и начнется новый этап работы. Фильм, который скорее всего сохранит имя приморской столицы в названии, будет готов в сентябре, и существует большая вероятность, что он будет представлен на очередном кинофестивале «Меридианы Тихого».