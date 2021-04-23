Пит-стопы, подвиньтесь: сразу два именитых авто-фастфуда откроются в Приморье этим летом

Первый именитый аналог местным пит-стопам появится во Владивостоке весной. Фото: архив КП

Уже в конце июля в Уссурийске заработает первый в Приморье «МакАвто». СМИ сообщают, что отдельное здание будет находиться на территории «Уссури Молла». Вовсю к открытию готовится и KFC для авто, располагаться он будет в столице Дальнего Востока, в районе Снеговая Падь. Их прямой конкурент Бургер Кинг тоже не дремлет, намереваясь открывать ресторан на кампусе ДВФУ.

Первый "МакАвто" в дальневосточном регионе, как отмечают СМИ, примет гостей в Хабаровске в июне.

Напомним, с западными франшизами фаст-фуда наблюдается настоящий бум во Владивостоке. После долгожданного прихода МакДоналдса в декабре 2020 года с его тремя заведениями (в ТЦ "Березка", ТРК "Черемушки" и ТРК "СеданкаСити") быстрого питания, традиционные конкуренты также активизировались. Так, Бургер Кинг, одним из первых зашедший в Приморье, ведет переговоры с Дальневосточным федеральным университетом о местоположении нового ресторана на кампусе о. Русский, нацеленного в первую очередь на студентов и преподавателей, но который должен стать приятным бонусом и для жителей острова. Речь идет о возможности открыть круглосуточный ресторан, в отличие от приморских «Мака» и КФС.

Известная хрустящей курочкой сеть КФС также старается не отставать. С 2017 года они открыли больше всех точек питания в Приморье, но понадобилось довольно много времени для открытия ресторана, куда можно заехать на автомобиле («драйв-тру»). Но это наконец случится весной-летом 2021, компания активно набирает сотрудников в новый ресторан в районе Снеговой Пади.