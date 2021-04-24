«У нас в семье двойной праздник»: сын губернатора Приморья Никита Кожемяко сделал предложение девушке в особенный день

Никита Кожемяко обменял статус завидного жениха на статус будущего супруга. Фото:instagram/kozhemyako_nikita

Никита Кожемяко, сын губернатора Приморья, решился сделать важный шаг и предложил своей девушке Екатерине руку и сердце. Все как в фильмах про любовь, девушка ответила «да», согласившись стать его женой. Но, как сообщил на своей странице в сети сам Олег Кожемяко, в их семье сегодня двойной праздник. 23 апреля у супруги губернатора Ирины Герасименко был юбилей. А уже сегодня семья собралась в узком кругу, чтобы отметить день рождения Ирины и день рождения новой семьи.

- Надеюсь, у них получится крепкая и дружная семья. Мы отмечаем этот прекрасный день всей большой семьей. И каждому из нас сегодня есть что сказать нашей маме, моей жене. В первую очередь мы говорим БОЛЬШОЕ СПАСИБО за тепло и заботу, которую ты даришь. За твою внимательность к нам. Ну а от меня отдельное спасибо за поддержку в любой самой сложной ситуации и терпение. С днем рождения, дорогая! Желаем тебе здоровья и счастья, - написал на своей станице в сети Олег Кожемяко.

Открытость губернатора и его душевные признания уже оценили десятки горожан. Многие отметили, что крайне ценно, когда глава региона делится личными новостями, показывая себя не только, как политика, но и как человека. Буквально за час под публикацией с видео появилось множество комментариев. Горожане поздравляют Ирину С Днем рождения, а Олега Николаевича с появлением невестки и пополнением в рядах их семьи.

«Комсомольская правда – Владивосток» также присоединяется к поздравлением! Желаем Ирине Герасименко счастья, а Никите и Екатерине – семейного благополучия и гармонии.

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