«Заложили прочный фундамент дружбы»: в честь годовщины визита Ким Чен Ына во Владивостоке установили мемориальную доску

Церемония открытия состоялась 23 апреля. Фото: Иван Дякин/правительство Приморья

Мемориальную доску в честь второй годовщины визита в Россию Ким Чен Ына, председателя государственного комитета обороны КНДР, установили во Владивостоке 23 апреля. В торжественной церемонии открытия приняли участие представители Генконсульства КНДР в дальневосточной столице и Константин Шестаков, заместитель председателя правительства Приморья. По словам Шестакова, это очень знаменательное событие для региона.

- Два года назад нам выпала большая честь – принимать у себя высокого почетного гостя – Председателя Государственного комитета обороны КНДР, Верховного главнокомандующего Корейской Народной Армии товарища Ким Чен Ына. Товарищ Ким Чен Ир трижды посещал Россию, и каждый раз его путь пролегал через Приморский край. Все эти визиты заложили прочный фундамент в развитие и укрепление дружеских связей и добрососедских отношений с нашим регионом. Мы и дальше будем прилагать все усилия для развития отношений дружбы и сотрудничества России и КНДР– сказал Константин Шестаков.

«Мы и дальше будем прилагать все усилия для развития отношений дружбы и сотрудничества России и КНДР» – сказал Константин Шестаков. Фото: Иван Дякин/правительство Приморья

Зо Сек Чхор, Генконсул КНДР во Владивостоке в свою очередь отметил, что открытие мемориальной доски – старт новому витку развития дружбы между странами.

- Открытие памятной таблички будет напоминать нам, что Владивосток посещали руководители КНДР – отец и сын, которые помогли нам подружиться с соседями. Это новая веха во взаимоотношениях между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой. Мы в дальнейшем будем прилагать все усилия для развития корейско-российских отношений, - сказал дипломат.

Генконсул КНДР во Владивостоке отметил - это старт новому витку развития дружбы. Фото: Иван Дякин/правительство Приморья

Напомним, как сообщают в пресс-службе регионального правительства, Ким Чен Ын, председатель Госсовета КНДР, прибыл в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным. Переговоры лидеров состоялись во Владивостоке. Встреча была посвящена состоянию и перспективам межгосударственных отношений.

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