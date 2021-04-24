Во Владивостоке открыли памятник героям - участникам пограничного конфликта на Даманском

Памятник героям выполнил коллектив студии военных художников им. Грекова Фото: Сергей БАЛАНОВ

Во Владивостоке в сквере на Верхнепортовой, 41Б торжественно открыли памятник пограничникам Ивану Стрельникову и Николаю Буйневичу, геройски погибшим 2 марта 1969 года во время конфликта на острове Даманском.

События того дня стали крупнейшим пограничным конфликтом двадцатого века, а проявленный героизм солдат до сих пор является одним из ярчайших примеров патриотизма и беззаветного служения Отечеству и своему народу.

По замыслу авторов мемориала, в ближайшее время на монумент нанесут имена всех героев Фото: Сергей БАЛАНОВ

В ночь на 2 марта 1969 года группа вооруженных военнослужащих из Китая при поддержке двух минометных и артиллерийской батарей перешла границу Советского Союза и направилась в сторону острова. Навстречу им немедленно выдвинулась группа быстрого реагирования из 32 человек. В 11 часов и 20 минут в ответ на требование незамедлительно покинуть территорию Советского Союза неприятель открыл огонь. В первые же минуты сражения командир 2-й пограничной заставы "Нижне-Михайловка" старший лейтенант Иван Стрельников, оперативный уполномоченный особого отдела КГБ по Краснознаменному Тихоокеанскому пограничному округу старший лейтенант Николай Буйневич и их товарищи погибли.

Перед открытием памятника во Владивостоке состоялся торжественный митинг. Фото: Анастасия Котлярова.

- Мы чтим память тех, кто положил свои головы, защищая границы нашей родины. Для меня это волнительное мероприятие, по той причине, что я не только знал погибших, но и постоянно общался с ними. С Николаем Буйневичем мы не только совмещали работу, но и были друзьями. Я помню, как в 60-е годы журналисты, писатели и историки часто говорили о проблеме, которую предстоит решить в будущем. Это проблема отцов и детей: смогут ли дети повторить подвиги отцов. Так вот, события на острове Даманском и события в Беслане показали, что дети - достойные преемники своих отцов и дедов, что Русский дух, дух победы, он был, есть и будет! - говорит капитан первого ранга Николай Григорьевич Щёголев, участник пограничного конфликта на острове Даманский.

Возложение цветов к мемориалу. Фото: Анастасия Котлярова.

Николаю Михайловичу Буйневичу было всего 25 лет. Он, как и его товарищи, до конца выполнял свой долг перед родиной. Символично, что именно он, молодой парень, отлит в бронзе вместе с командиром пограничной заставы.

- Хочу сказать большое спасибо инициатору открытия этого памятника генерал-полковнику Николаю Петровичу Юрьеву за то, что он впервые поднял на должный уровень подвиг военного контрразведчика Николая Буйневича. Благодаря его инициативе память о героическом подвиге наших товарищей будет сохранена, - заявил Николай Григорьевич Щёголев.

Величественную скульптурную композицию выполнил коллектив студии военных художников им. Грекова. Автор проекта - народный художник Российской Федерации, скульптор Михаил Переяславец, покинувший нас в августе 2020 года.

Руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ РФ генерал-полковник Николай Петрович Юрьев Фото: Сергей БАЛАНОВ

- Почти четверть века до экого конфликта страна жила мирно. И когда эти события случились, то на защиту отечества, Даманского, всей великой страны встали простые ребята, которые исполнили свой долг до конца. Бойцы просто сделали свое дело честно, защитили отечество, - говорит руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ РФ генерал-полковник Николай Петрович Юрьев. - Сегодня мы открыли памятник этим простым пацанам, которые еще раз доказали, что Россия защищена и как бы не развивались дальше события, мы уверены в том, что такие ребята есть всегда, спасибо им. Это очень символичный памятник, он указывает на то, что всегда есть молодежь, которая встанет на защиту своей страны. Думаю, очень символичен тот факт, что этот памятник установлен именно во Владивостоке, ведь Приморский край всегда на передовых рубежах защиты отечества.

- Сегодня уже многие не помнят и не знают, что такое конфликт на Даманском, именно поэтому я считаю, что открытие этого памятника очень важно для нашей истории и нашего будущего. Сам я лично с Иваном Стрельниковым и Николаем Буйневичем знаком не был, мы выдвинулись на подмогу ребятам уже после начала конфликта. Когда наши пограничники выходили, чтобы предотвратить нарушение границ, при них был автомат за спиной, а магазины с патронами в подсумках. А у китайцев, как потом выяснилось, уже были под стволами патроны вставлены, чтобы можно было в любое время открыть огонь. Но наши ребята, пограничники... как говорится, собрали крепких ребят, - сказал Евгений Николаевич Филиппов, старший разведчик гвардии ефрейтор, участник конфликта на Даманском.

Евгений Николаевич Филиппов, старший разведчик гвардии ефрейтор, участник конфликта на Даманском. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Сейчас на монументе обозначены только имена двух героев: Ивана Стрельникова и Николая Буйневича. Но, по замыслу авторов мемориала, в ближайшее время здесь будут нанесены имена всех героев. Кроме того, у основания монумента заложили капсулу с освященной землей, которую специально привезли во Владивосток с острова Даманский.