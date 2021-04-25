Невосполнимая потеря: ушел из жизни выдающийся приморский ученый Владимир Раков

Владимир Раков скончался 24 апреля 2021 года во время встречи выпускников.

Ушел из жизни выдающийся ученый, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН, доктор биологических наук, Владимир Раков. Он скончался на глазах у своих друзей и коллег во время встречи выпускников. Позже стала известна и причина смерти - тромбовая эмболия.

Владимир Александрович был одним из самых уважаемых экологов на Дальнем Востоке, не раз он охотно давал экспертные комментарии журналистам. Он состоял в общественном совете по экологии при губернаторе, где его слово также имело большой вес.

"Катастрофическая потеря. Тромбовая эмболия, умер мгновенно. Таких людей планета порождала крайне мало. Это штучные люди. Один на миллион, раз в столетие. Энциклопедист в лучшем смысле этого слова, он поражал меня своими знаниями об археологии, истории древнего Египта, пирамид, фараонов, и о любимом своем Приморье в бохайском и чжурженьском периодах он знал так же много. Мы, журналисты, любили его за точность комментариев, за правду, которую он доносил до нас и зрителей, нисколько не лукавя. Он был доступен и приветлив, делился своей исторической, биологической, океанографической энциклопедией, которая была у него в голове, щедро и легко. Никакие технологии не заменят таких, как Раков. В общественном совете по экологии при губернаторах (Миклушевский, Кожемяко) только он называл вещи своими именами. Точный, фантастически информированный, не лукавый, не сдающий и не предающий. Нам повезло, что мы жили в эпоху Ракова," -написал на своей странице в Facebook журналист Владимир Ощенко.

Редакция "Комсомольской правды - Владивосток" выражает искреннее соболезнование родным и близким Владимира Александровича.